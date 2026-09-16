Матвиенко отметила значительные успехи в лечении рака в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о значительных достижениях в лечении онкологических заболеваний. Об этом говорится в ее приветствии участникам IX Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни — For Life», пишет Царьград.
Слова Матвиенко на мероприятии озвучила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко. В приветствии отмечалось, что благодаря развитию медицинской науки, а также внедрению новых методов диагностики, лечения и реабилитации в онкологии удалось добиться результатов, которые ранее казались невероятными.
Матвиенко также подчеркнула, что за последние годы форум стал особой площадкой для обмена мнениями между российскими и зарубежными специалистами. По ее словам, участники обсуждают не только развитие онкологии, но и вопросы организации онкологической службы.
При этом онкологические заболевания по-прежнему остаются одной из наиболее распространенных проблем в мире. В связи с этим, как отметила председатель Совета Федерации, необходимо продолжать совершенствовать систему здравоохранения, обмениваться передовыми практиками и научными разработками.
Матвиенко выразила уверенность, что форум станет дополнительным стимулом для развития онкологических служб. Она также отметила, что мероприятие может способствовать формированию решений, направленных на сохранение и улучшение здоровья людей.
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