Не у нас

Матвиенко отметила значительные успехи в лечении рака в России

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о значительных достижениях в лечении онкологических заболеваний. Об этом говорится в ее приветствии участникам IX Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни — For Life», пишет Царьград.

Слова Матвиенко на мероприятии озвучила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко. В приветствии отмечалось, что благодаря развитию медицинской науки, а также внедрению новых методов диагностики, лечения и реабилитации в онкологии удалось добиться результатов, которые ранее казались невероятными.

Матвиенко также подчеркнула, что за последние годы форум стал особой площадкой для обмена мнениями между российскими и зарубежными специалистами. По ее словам, участники обсуждают не только развитие онкологии, но и вопросы организации онкологической службы.

При этом онкологические заболевания по-прежнему остаются одной из наиболее распространенных проблем в мире. В связи с этим, как отметила председатель Совета Федерации, необходимо продолжать совершенствовать систему здравоохранения, обмениваться передовыми практиками и научными разработками.

Матвиенко выразила уверенность, что форум станет дополнительным стимулом для развития онкологических служб. Она также отметила, что мероприятие может способствовать формированию решений, направленных на сохранение и улучшение здоровья людей.

Ранее сообщалось о вкладе Владимира Черкасова в развитие медицины Пермского края. Он многие годы занимался развитием хирургического направления и укреплением образовательной базы в медицинской сфере. Его работа получила признание коллег, учеников и пациентов.

Может быть интересно:

  1. Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго
  2. Запеканка покрылась красивой корочкой, но внутри водянистая: проблема начинается с творога - в чем причина
  3. Пельмени после варки остались на завтра — на сковороде делаю из них другое блюдо: рецепт на скорую руку
  4. Лаваш начал подсыхать по краям: не выбрасываю — режу полосками прямо в яичную смесь - рецепт быстрого завтрака
  5. Куриная грудка получается сухой даже под соусом: эту ошибку делаю еще до начала готовки

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Фарша слишком мало для котлет на всю семью: добавляю один простой продукт — получается целая сковорода

Интересное в Казани

3 часа назад

«Зумеры не хотят работать»: как молодые актёры казанского театра ломают этот стереотип на сцене

август от сорняков

Кулинария

день назад

Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут

Полезное

2 дня назад

Более 500 электоральных волонтеров Татарстана прошли подготовку к дням голосования

шлифовка гбц цена в Уфе

Не у нас

7 часов назад

Микроблогеры под прицелом: о недобросовестной конкуренции в запрещенных соцсетях

Кулинария

23 часа назад

Батон начал черстветь: не сушу сухари — заливаю простой смесью и готовлю завтрак на всю семью

Кулинария

7 часов назад

Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго

Кулинария

день назад

Картошка осталась после ужина: добавляю яйцо и сыр — на сковороде получается новый завтрак за 10 минут

Не у нас

день назад

Экс-биатлонист Васильев раскрыл отношение к нарушениям ПДД Алиной Загитовой
Новости Казани
2 часа назад

Мергасовский дом в Казани разберут и воссоздадут: проект оставили прежним

Комитет РТ по охране объектов культурного насле...

Технологии

14 минут назад

НСПК открыла оплату смарт-часами через карты «Мир» без интернета

Полезное

день назад

Интервью с экспертом: Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда «Петербургская политика»

Технологии

45 минут назад

Мошенники крадут деньги через APK в фейковых голосованиях за детей

Технологии

час назад

Google добавила в Gemini 3.8 модели Live и Live Extended Thinking
В Папуа-Новой Гвинее поймали рыбу-иглу, считавш...
Технологии
4 часа назад

В Папуа-Новой Гвинее поймали рыбу-иглу, считавшуюся вымершей с 1985 года

Технологии

час назад

DLBI: около 30% пользователей не сменили пароли после утечек

Технологии

2 часа назад

Эксперт Relevant: ИИ ускоряет кибератаки и делает их масштабнее

Кулинария

2 часа назад

Картошку не варю на гарнир: натираю и прячу внутрь сыр — получается экономный ужин без мяса на всю семью
90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: ра...
Интересное в Казани
5 дней назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов