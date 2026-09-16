Экс-тренера Хрусталёва Свешникова обвинили в домогательствах к детям

Бывшая ученица тренера по бальным танцам Олега Свешникова заявила о домогательствах к несовершеннолетним воспитанницам. По ее словам, речь идет о периоде занятий в студии «Северная звезда», пишет Mash.

Девушка рассказала, что начала заниматься в студии в семь лет. По ее словам, с 13–14 лет она почти каждый день посещала тренировки, а также ездила на сборы и соревнования без родителей.

Бывшая воспитанница утверждает, что во время поездок Свешников мог прикасаться к девочкам в интимных местах и требовать, чтобы они переодевались в его присутствии. Она также заявила, что подростков 14–15 лет водили в сауну вместе со взрослыми тренерами.

По словам девушки, воспитанникам покупали алкоголь, после чего им предлагали участвовать в играх с раздеванием. Она отметила, что ученики доверяли тренеру и воспринимали его как близкого взрослого.

Сам Свешников, комментируя отдельные описанные эпизоды, не стал полностью отрицать некоторые обстоятельства. Он признал, что дети могли находиться без одежды на пляже, а он мог «хлопнуть по попке». При этом эти слова не подтверждают остальные обвинения бывшей ученицы.

Тренер также считает, что по предполагаемым эпизодам уже истек срок давности. Свешников работает тренером по танцам с 1983 года. Среди его учеников был шоумен Дмитрий Хрусталёв. Сейчас тренер продолжает работать в собственной танцевальной студии.

Ранее сообщалось о задержании в Тюмени заслуженного тренера по дзюдо после жалобы 13-летней воспитанницы. По данным источника Life.ru, девочка рассказала родителям о неподобающем поведении наставника, после чего информация поступила к правоохранителям. Тогда решался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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