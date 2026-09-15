Картошка осталась после ужина: добавляю яйцо и сыр — на сковороде получается новый завтрак за 10 минут

Вчерашняя вареная картошка после холодильника становится плотнее, поэтому просто разогревать ее не всегда хочется. Зато такая текстура отлично подходит для быстрого завтрака: картофель можно размять, добавить яйцо и сыр, а затем подрумянить на сковороде.

Получается большая картофельная лепешка с золотистой корочкой и мягкой сырной серединой. Отдельно варить или жарить картофель уже не придется — при использовании готового гарнира весь процесс занимает около 10 минут.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для этого завтрака специально не разогреваю картошку перед приготовлением. Холодные клубни проще натереть или размять, а сама масса получается плотнее и лучше держит форму на сковороде».

Что понадобится

готовый вареный картофель — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

твердый сыр — 100 г;

мука — 1 ст. л.;

зеленый лук или укроп — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.

Картофель подойдет и отваренный целиком, и оставшийся после приготовления других блюд. Главное, чтобы после ужина он своевременно был убран в холодильник.

Как приготовить картофельный завтрак

Подготовьте картофель. Холодные клубни натрите на крупной терке. Если картошка очень мягкая, ее можно просто размять вилкой. Добавьте яйцо. Вбейте его в картофельную массу, положите муку, соль, перец и измельченную зелень. Натрите сыр. Примерно две трети отправьте к картофелю, остальное оставьте для верхнего слоя. Перемешайте массу. Разогрейте сковороду. Добавьте немного растительного масла и выложите картофель. Разровняйте лопаткой в лепешку толщиной примерно 1,5–2 см. Подрумяньте первую сторону. Готовьте на среднем огне около 4 минут. Не пытайтесь двигать лепешку раньше времени — снизу должна сформироваться корочка. Переверните. Удобнее накрыть сковороду плоской тарелкой, перевернуть на нее лепешку, а затем аккуратно вернуть неподжаренной стороной вниз. Добавьте сыр. Посыпьте оставшимся сыром, накройте крышкой и готовьте еще 3–4 минуты, пока низ не подрумянится, а сыр не расплавится.

Почему вчерашняя картошка подходит лучше

После охлаждения структура приготовленного картофеля меняется: он становится плотнее и уже не содержит столько свободного пара, как только что сваренные клубни. Поэтому массу проще сформировать и перевернуть.

Дополнительную связку дает яйцо, а небольшого количества муки достаточно, чтобы лепешка не рассыпалась. Насыпать ее много не стоит: вместо нежной картофельной середины получится плотное мучное тесто.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самое важное — не торопиться с первым переворачиванием. Если лепешка еще свободно не отходит от сковороды, даю ей еще минуту. Хорошая корочка сама помогает удержать всю массу целиком».

Подавать картофельную лепешку лучше сразу, пока сыр остается горячим. К ней подойдут сметана, свежие овощи или простой соус из натурального йогурта и зелени.

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