Экс-CBO Google: ИИ может ускорить развитие собственного ПО в России

Бывший Chief Business Officer Google Мо Гавдат считает, что распространение искусственного интеллекта способно помочь России быстрее развивать собственные программные решения. Такое мнение он высказал на конференции Deep Tech Night.

Одним из перспективных направлений Гавдат назвал замену части традиционного ПО специализированными ИИ-системами. Вместо крупных универсальных продуктов компании, по его словам, смогут создавать собственные программные слои под конкретные задачи и рабочие процессы.

Для России этот подход, как считает спикер, открывает дополнительные возможности в областях, где прежде значительную роль играли зарубежные решения.

Следующий этап развития искусственного интеллекта Гавдат связывает уже не только с совершенствованием отдельных языковых моделей. По его оценке, технология достигла уровня, при котором на первый план выходит создание полноценных систем с памятью, механизмами управления, несколькими специализированными агентами и возможностью выполнять продолжительные последовательности действий. Ситуацию он сравнил с появлением мощного двигателя, для которого еще предстоит построить полноценный автомобиль.