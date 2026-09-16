Технологии

Экс-CBO Google: ИИ может ускорить развитие собственного ПО в России

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Экс-CBO Google Мо Гавдат на Deep Tech Night зая...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Бывший Chief Business Officer Google Мо Гавдат считает, что распространение искусственного интеллекта способно помочь России быстрее развивать собственные программные решения. Такое мнение он высказал на конференции Deep Tech Night.

Одним из перспективных направлений Гавдат назвал замену части традиционного ПО специализированными ИИ-системами. Вместо крупных универсальных продуктов компании, по его словам, смогут создавать собственные программные слои под конкретные задачи и рабочие процессы.

Для России этот подход, как считает спикер, открывает дополнительные возможности в областях, где прежде значительную роль играли зарубежные решения.

Следующий этап развития искусственного интеллекта Гавдат связывает уже не только с совершенствованием отдельных языковых моделей. По его оценке, технология достигла уровня, при котором на первый план выходит создание полноценных систем с памятью, механизмами управления, несколькими специализированными агентами и возможностью выполнять продолжительные последовательности действий. Ситуацию он сравнил с появлением мощного двигателя, для которого еще предстоит построить полноценный автомобиль.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

5 часов назад

Туристы из РФ сняли вопрос, чего стоит бояться на отдыхе в Абхазии

Интересное в Казани

3 часа назад

«Зумеры не хотят работать»: как молодые актёры казанского театра ломают этот стереотип на сцене

вши в кровати

Кулинария

день назад

Фарша слишком мало для котлет на всю семью: добавляю один простой продукт — получается целая сковорода

Полезное

2 дня назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

изготовление мебели для ванной в Новосибирске

Не у нас

5 часов назад

В Варадеро прошли перемены: курорт опустел без россиян и иностранцев

Кулинария

день назад

Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут

Не у нас

8 часов назад

Микроблогеры под прицелом: о недобросовестной конкуренции в запрещенных соцсетях

Кулинария

23 часа назад

Батон начал черстветь: не сушу сухари — заливаю простой смесью и готовлю завтрак на всю семью

Кулинария

7 часов назад

Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго
Новости Казани
2 часа назад

Мергасовский дом в Казани разберут и воссоздадут: проект оставили прежним

Комитет РТ по охране объектов культурного насле...

Новости Татарстана

3 минуты назад

Новый сектор кладбища в Нижнекамске займет 33 гектара

Интересное в Казани

37 минут назад

Теорию сдал, а в городе растерялся: рассказываем, что ждёт казанцев на экзамене в ГИБДД

Технологии

2 часа назад

Эксперт Relevant: ИИ ускоряет кибератаки и делает их масштабнее

Кулинария

2 часа назад

Картошку не варю на гарнир: натираю и прячу внутрь сыр — получается экономный ужин без мяса на всю семью
В Папуа-Новой Гвинее поймали рыбу-иглу, считавш...
Технологии
4 часа назад

В Папуа-Новой Гвинее поймали рыбу-иглу, считавшуюся вымершей с 1985 года

Технологии

2 часа назад

В Хабаровском крае в октябре протестируют доставку грузов дронами

Новости Казани

3 часа назад

Леонов позвал болельщиков на матч Россия — Иран в Казани

Технологии

3 часа назад

Samsung покажет Galaxy Tab S12+ и Tab S12 Ultra 7 октября
Полезное
6 дней назад

В Татарстане начался прием заявлений о голосовании на дому