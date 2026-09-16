Лаваш начал подсыхать по краям: не выбрасываю — режу полосками прямо в яичную смесь - рецепт быстрого завтрака

Открытая упаковка лаваша быстро теряет мягкость: края подсыхают, начинают ломаться, и завернуть в такой лист начинку уже сложно. Но для быстрого завтрака его первоначальная эластичность вообще не нужна.

Подсохший лаваш можно нарезать полосками и смешать с яйцами, молоком и сыром. За несколько минут на сковороде кусочки снова становятся мягкими, соединяются заливкой и превращаются в большую сытную лепешку.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если края лаваша уже ломаются, не пытаюсь их размягчить водой. Для такого завтрака просто режу весь лист ножницами на небольшие полоски — в яичной смеси они быстро пропитываются».

Что понадобится

тонкий лаваш — 120–150 г;

яйца — 3 шт.;

молоко — 50 мл;

твердый сыр — 100 г;

помидор — 1 небольшой;

сливочное масло — 10 г;

зелень — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Помидор можно не добавлять или заменить небольшим количеством сладкого перца. Слишком много сочных овощей лучше не использовать — они дадут лишнюю жидкость.

Как приготовить быстрый завтрак из лаваша

Нарежьте лаваш. Сделайте короткие полоски шириной примерно 1–2 см. Сильно измельчать их не требуется. Приготовьте заливку. В миске соедините яйца и молоко, добавьте немного соли и перца. Размешайте обычной вилкой или венчиком. Добавьте лаваш. Переложите полоски прямо в яичную смесь, перемешайте и оставьте примерно на 2–3 минуты. Подсохшие кусочки должны немного размягчиться. Подготовьте начинку. Сыр натрите крупно, помидор нарежьте небольшими кубиками. Если он очень сочный, мякоть с семенами лучше убрать. Смешайте продукты. Добавьте к лавашу помидор, зелень и примерно две трети сыра. Переложите на сковороду. Растопите сливочное масло и распределите массу ровным слоем. Для указанного количества продуктов подойдет сковорода диаметром около 22–24 см. Готовьте под крышкой. На слабом или среднем огне потребуется примерно 5–7 минут. Когда яйца схватятся, посыпьте оставшимся сыром и оставьте под крышкой еще на 2–3 минуты.

Почему подсохший лаваш снова становится мягким

Тонкий лаваш теряет влагу при хранении, поэтому первым делом становятся жесткими открытые края. Яично-молочная смесь частично увлажняет их перед приготовлением.

Держать полоски в жидкости слишком долго при этом не стоит. Через несколько минут они начинают сильно размокать, и вместо выраженной текстуры лаваша может получиться слишком однородная масса.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Готовлю такую лепешку на небольшом огне. Если сильно разогреть сковороду, снизу быстро появится темная корочка, а яичная смесь сверху еще останется жидкой».

Перед подачей завтрак можно оставить на сковороде без огня на 1–2 минуты. За это время расплавленный сыр и яйца немного стабилизируют лепешку, поэтому ее будет проще нарезать на порции.

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