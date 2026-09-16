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Евгения Медведева рассказала о поездках в метро и своей известности

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева на Международном фестивале молодежи рассказала, почему продолжает пользоваться метро, несмотря на известность. По ее словам, ей важно сохранять обычное человеческое общение, пишет Царьград.

Медведева отметила, что хочет оставаться человеком и ценит, когда с ней разговаривают как с личностью со своим опытом, историей и жизнью. Она добавила, что известным людям часто советуют быть проще и ближе к народу.

Для себя фигуристка связывает это в том числе с поездками в метро. По словам Медведевой, она действительно пользуется подземным транспортом, но в ее случае для этого нужны солнцезащитные очки.

Спортсменка также призналась, что опасается окружать себя охраной. Такое заявление она сделала в рамках Международного фестиваля молодежи.

Евгения Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Она дважды выигрывала чемпионаты мира, Европы и России, а также дважды побеждала в финале Гран-при.

В 2023 году фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры. Ранее Медведева говорила, что жалость к себе является вредным чувством для фигуристов.

Также сообщалось, что пловчиха Евгения Чикунова, признанная мировой рекордсменкой, делилась советами для спортсменов по борьбе с негативом в социальных сетях. Среди рекомендаций она называла отказ от чтения комментариев и концентрацию на собственном мнении. По ее словам, это может помочь психологическому состоянию и спортивным результатам.

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