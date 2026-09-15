Спортсмен из Татарстана Ядгаров вошел в десятку лучших на шоу «Титаны»

В воскресенье, 13 сентября, на телеканале ТНТ стартовал четвертый сезон спортивного шоу «Титаны». За звание сильнейшего участника и главный приз в 10 млн рублей борются 111 атлетов из разных регионов России.

Среди участников нового сезона есть представители Татарстана. В проекте выступают победитель Кубка России по марафону, двукратный победитель Московского марафона, победитель Всероссийской спартакиады и Амстердамского полумарафона, самый быстрый бегун в кроксах на дистанциях 10 км и полумарафона Искандер Ядгаров.

Также Татарстан представляют мастер спорта по тхэквондо, геодезист и блогер Булат Зиастинов и модель Илья Романов.

Первым испытанием сезона стало «Бесконечное восхождение». Участникам нужно было подниматься по наклонной конструкции под углом 30 градусов, фиксировать результат нажатием кнопки и возвращаться на старт до следующего звукового сигнала.

Интервал между сигналами постепенно сокращался с 50 до 20 секунд. По итогам этапа 11 спортсменов с худшими результатами покидали шоу, а участники с лучшими показателями получали преимущество перед вторым испытанием.

Искандер Ядгаров вышел на старт в первой группе. Перед испытанием он рассказал, что считает бег не только спортом на результат, но и частью шоу. Спортсмен также связал свою выносливость с происхождением и отметил, что в татарах есть «титаническая сила».

В ходе испытания борьба Ядгарова переросла в давнее соперничество со Степаном Киселевым, двукратным чемпионом России по марафону. Именно они дольше других участников своей группы оставались на дистанции.

В конце испытания Ядгаров признался, что у него начали забиваться мышцы бедер. На одном из подходов он не успел завершить задание до сигнала и эмоционально отреагировал на очередное поражение в борьбе с Киселевым.

Степан Киселев после этапа отметил, что их противостояние, вероятно, продолжится. Он назвал соперника умным и хитрым спортсменом, с которым нужно действовать осторожно.

Несмотря на напряженную финишную борьбу, Искандер Ядгаров вошел в десятку лучших атлетов первого этапа и получил преимущество для следующего испытания.