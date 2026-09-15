Новости Татарстана

Спортсмен из Татарстана Ядгаров вошел в десятку лучших на шоу «Титаны»

Анастасия Шарова Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

В воскресенье, 13 сентября, на телеканале ТНТ стартовал четвертый сезон спортивного шоу «Титаны». За звание сильнейшего участника и главный приз в 10 млн рублей борются 111 атлетов из разных регионов России.

Среди участников нового сезона есть представители Татарстана. В проекте выступают победитель Кубка России по марафону, двукратный победитель Московского марафона, победитель Всероссийской спартакиады и Амстердамского полумарафона, самый быстрый бегун в кроксах на дистанциях 10 км и полумарафона Искандер Ядгаров.

Также Татарстан представляют мастер спорта по тхэквондо, геодезист и блогер Булат Зиастинов и модель Илья Романов.

Первым испытанием сезона стало «Бесконечное восхождение». Участникам нужно было подниматься по наклонной конструкции под углом 30 градусов, фиксировать результат нажатием кнопки и возвращаться на старт до следующего звукового сигнала.

Интервал между сигналами постепенно сокращался с 50 до 20 секунд. По итогам этапа 11 спортсменов с худшими результатами покидали шоу, а участники с лучшими показателями получали преимущество перед вторым испытанием.

Искандер Ядгаров вышел на старт в первой группе. Перед испытанием он рассказал, что считает бег не только спортом на результат, но и частью шоу. Спортсмен также связал свою выносливость с происхождением и отметил, что в татарах есть «титаническая сила».

В ходе испытания борьба Ядгарова переросла в давнее соперничество со Степаном Киселевым, двукратным чемпионом России по марафону. Именно они дольше других участников своей группы оставались на дистанции.

В конце испытания Ядгаров признался, что у него начали забиваться мышцы бедер. На одном из подходов он не успел завершить задание до сигнала и эмоционально отреагировал на очередное поражение в борьбе с Киселевым.

Степан Киселев после этапа отметил, что их противостояние, вероятно, продолжится. Он назвал соперника умным и хитрым спортсменом, с которым нужно действовать осторожно.

Несмотря на напряженную финишную борьбу, Искандер Ядгаров вошел в десятку лучших атлетов первого этапа и получил преимущество для следующего испытания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Кусочек колбасы на всех не поделишь: натираю его в картошку — получается целая сковорода оладий

Полезное

21 час назад

Более 500 электоральных волонтеров Татарстана прошли подготовку к дням голосования

как избавиться от запаха после обработки от тараканов

Кулинария

день назад

Яблоки начали становиться мягкими: тушу их с корицей и прячу в тонкие блинчики

Интересное в Казани

3 дня назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов

услуги по уборке снега в Санкт-Петербурге

Кулинария

11 часов назад

Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут

Кулинария

день назад

Тыкву режу кубиками и кладу к курице: сладковатый овощ заменяет привычную картошку

Кулинария

день назад

Макаронник с яйцом и сыром снова готовлю как в детстве: вчерашние рожки подходят даже лучше свежих

Кулинария

день назад

Драники получаются мягкими и бледными вместо хрустящих: что картошка успевает сделать до сковороды

Не у нас

19 часов назад

Прошло объяснение новых правил для таксистов и курьеров с 1 октября
Технологии
2 часа назад

В МИФИ предложили способ навигации авто без спутников по датчикам и регистратору

Ученые НИЯУ МИФИ предложили навигацию авто без ...

Технологии

час назад

Samsung Galaxy SmartTag 3 показали на слитых рендерах с новым дизайном

Полезное

день назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

Кулинария

час назад

Борщ теряет свой насыщенный цвет из-за этой ошибки: простой прием для сохранение насыщенно-красного супа

Не у нас

час назад

МВД: зависание и замедление телефона грозит обнаружением на нем вируса
Авария на водопроводе оставила без воды часть С...
Новости Казани
3 часа назад

Авария на водопроводе оставила без воды часть Советского района Казани

Не у нас

час назад

Экс-биатлонист Васильев раскрыл отношение к нарушениям ПДД Алиной Загитовой

Технологии

час назад

DeepSeek V4.1-Flash обошла прошлый флагман в тестах на программирование

Не у нас

час назад

Эксперты рассказали, по каким деталям можно определить дипфейки
Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарста...
Полезное
6 дней назад

Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарстана показали, как работает видеонаблюдение на избирательном участке