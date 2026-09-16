Психолог Мартынова: Теплый свет помогает справиться с осенней хандрой

Теплое освещение от гирлянд, свечей и декоративных светильников может способствовать расслаблению и снижению нервного напряжения. Об этом рассказала психолог Анастасия Мартынова совместно с экспертами Fix Price.

Осенью день становится короче, и у многих людей на этом фоне ухудшается настроение. Также могут появляться усталость, сонливость и тревожность. Специалисты отмечают, что в такой период важно внимательнее относиться к своему состоянию и создавать вокруг себя более спокойную и уютную среду.

По словам Мартыновой, мягкий теплый свет помогает сделать дом комфортнее, а привычка включать гирлянду может вызывать приятные эмоции и ощущение праздника. Световые приборы, как пояснила психолог, передают мозгу сигналы, которые влияют на концентрацию и помогают уменьшать стресс.

Особенно выраженным этот эффект становится во время семейных встреч или вечеров с друзьями. Гирлянда дома или приглушенное освещение в кафе могут ассоциироваться с радостными моментами, помогать расслабиться и снять накопившееся напряжение.

Уютное пространство для отдыха

Обстановка вокруг человека напрямую связана с его эмоциональным самочувствием. Это объясняется потребностью в безопасности. Современный ритм жизни нередко вызывает постоянный стресс, а осенняя погода дополнительно усиливает внутреннее напряжение.

Психолог считает, что дома важно создавать место, где есть ощущение тепла, защищенности и покоя. Такой интерьер помогает снизить тревожность и восстановиться после тяжелого дня. В этом случае домашнее пространство становится личным уголком спокойствия.

Мартынова отметила, что осеннюю хандру не стоит пускать на самотек. По ее словам, такое состояние может стать шагом к более серьезным эмоциональным проблемам. Поэтому она советует заранее добавлять в дом больше мягкого света, не дожидаясь, пока серость за окном начнет влиять на настроение.

Для этого подойдут гирлянды, свечи и декоративные светильники. Эксперты Fix Price рекомендуют размещать их в разных комнатах — спальне, гостиной или на кухне. Даже небольшой световой акцент может изменить восприятие пасмурных и холодных дней.

Гирлянды можно использовать и как элемент декора. Их предлагают размещать вокруг рамок с картинами, на полках рядом с книгами или на подоконниках. Такой прием помогает сделать интерьер более индивидуальным.

Ритуал с положительными эмоциями

Еще один вариант — превратить включение гирлянды в небольшую домашнюю традицию. Например, зажигать ее перед просмотром фильма с друзьями или во время семейного вечера с настольными играми.

Мартынова объяснила, что в такие моменты мозг связывает свет, тепло, близких людей и радость. Постепенно обычное действие может начать работать как эмоциональный переключатель. Внешний сигнал запускает то внутреннее состояние, которое уже ассоциируется с праздником и спокойствием.

Творчество также помогает отвлечься от уныния и усилить ощущение радости. Такая деятельность снижает тревожность, поскольку задействует области мозга, связанные с удовольствием и уменьшением стресса.

Например, можно сделать собственные композиции из гирлянд, дополнив их фотографиями, природными материалами, стеклом или цветами. Это украсит дом и поможет переключить внимание, освободиться от негативных эмоций и погрузиться в творческий процесс.

Также гирлянды можно использовать для небольших домашних арт-проектов: подсветить сделанную вручную композицию или оформить зеркало, чтобы создать необычную игру света. Такой способ делает пространство более теплым и уютным.

Пасмурная погода, дождь и похолодание неизбежно сказываются на самочувствии. Согласно опросу, более 41% россиян осенью сталкиваются с ухудшением психологического состояния, упадком сил и снижением настроения. Создание дома собственного уголка света и тепла может помочь легче переживать серые осенние будни.

Может быть интересно: