Валиева заявила, что выступит в контрольных прокатах сборной России

Фигуристка Камила Валиева заявила, что выступит на контрольных прокатах сборной России. Об этом спортсменка сообщила в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом», пишет LiveResult.

Валиева обратилась к подписчикам и рассказала, что уже идет подготовка к контрольным прокатам. Она поинтересовалась настроением аудитории и тем, как проходит среда.

Контрольные прокаты сборной России запланированы на 19 и 20 сентября. Они пройдут в Москве.

Ранее Валиева решила вернуться в профессиональный спорт после четырехлетней дисквалификации за употребление запрещенных веществ. Также сообщалось, что в августе фигуристке предоставили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

В сентябре Международный союз конькобежцев принял решение отозвать нейтральный статус Валиевой.

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