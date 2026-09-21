Аграрные ярмарки Татарстана нарастили поставки до 217,1 млн рублей
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Сельскохозяйственные ярмарки Татарстана, стартовавшие 12 сентября, уже приняли продукции на 217,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана. Особенно заметно выросли поставки сахара-песка: с 64,8 тонны до 102,7 тонны.
Во вторую неделю поставки сахара почти удвоились: 34,6 тонны превратились в 68,1 тонны. Высокий спрос назвали причиной в пресс-службе.
На ярмарках работали 2075 машин. Это на 80 единиц превышает показатель прошлого года. Также увеличились поставки говядины на 11,3%, муки — на 12%, а подсолнечного масла.
Несмотря на рост объемов, сахар и мука по-прежнему пользуются повышенным спросом. Организаторы намерены дополнительно нарастить их завоз к следующим ярмаркам.
Ранее сообщалось, что сельхозярмарки Татарстана открылись с товарооборотом 106,5 млн рублей.
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