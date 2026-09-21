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Исследования показали возможности SVF-терапии суставов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Пациентам с остеоартритом суставов не всегда сразу требуется эндопротезирование. Для части больных регенеративные методы могут стать способом отсрочить хирургическое вмешательство или в отдельных случаях избежать его, рассказала главный врач клиники клеточной терапии «Ридженика» Мария Дегтева, сообщает ПроКазань.

Остеоартрит остается одной из распространенных причин инвалидизации. В России, по официальным данным, заболевание диагностировано более чем у 4 миллионов человек. При этом эпидемиологические исследования допускают, что реальное число пациентов может достигать 15 миллионов. Почти 40% из них — люди трудоспособного возраста.

Остеоартрит коленного и тазобедренного суставов сопровождается не только болью. Заболевание ограничивает подвижность, снижает самостоятельность человека и ухудшает качество жизни.

Обычно лечение начинается с обезболивающих препаратов и физиотерапии. Затем могут применяться инъекционные методы, а при дальнейшем прогрессировании болезни врач может рекомендовать эндопротезирование. Однако операция не всегда дает пациенту тот результат, которого он ожидает.

В 2026 году в журнале Scientific Reports были опубликованы результаты клинического исследования первой фазы, посвященного применению аутологичной стромально-васкулярной фракции у пациентов с выраженным остеоартритом коленного сустава. В нем участвовали 10 пациентов с III–IV степенью заболевания по классификации Kellgren–Lawrence.

Каждому участнику сделали две инъекции. Серьезных нежелательных явлений, связанных с применением препарата, зарегистрировано не было. Через 12 месяцев медианное улучшение показателя KOOS, который используется для оценки функции коленного сустава, составило 13,5 балла. Улучшение отметили у 8 из 9 пациентов, включенных в анализ.

Еще одно исследование, опубликованное в 2026 году в журнале Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, сравнивало однократную внутрисуставную инъекцию SVF в сочетании с обогащенной тромбоцитами плазмой и инъекции гиалуроновой кислоты высокой молекулярной массы у пациентов с остеоартритом коленного сустава.

Через 12 месяцев клинически значимого улучшения достигли 87% пациентов в группе SVF-PRP и 57,4% пациентов в группе гиалуроновой кислоты. По совокупному показателю KOOS группа SVF-PRP показала статистически значимо лучшие результаты через 6 и 12 месяцев. Тяжелых нежелательных явлений в обеих группах не зарегистрировали.

Дегтева подчеркнула, что клеточная терапия подходит не всем пациентам. По имеющимся данным, ее могут рассматривать у людей с I–III степенью остеоартрита, у пациентов, которые хотят отсрочить эндопротезирование, а также в случаях, когда консервативное лечение не дало достаточного эффекта.

При IV степени остеоартрита, когда суставные поверхности фактически соприкасаются по принципу «кость о кость», эндопротезирование по-прежнему может оставаться более подходящим, а иногда и единственным вариантом лечения.

По словам Дегтевой, регенеративные методы не следует воспринимать как обещание чудес. Однако у пациентов на подходящей стадии заболевания клеточная терапия может дать клинически значимое облегчение симптомов и изменить дальнейший сценарий лечения.

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