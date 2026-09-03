2ГИС сравнил велоинфраструктуру Казани с другими городами

Казань вошла в исследование 2ГИС о том, как за год изменилась велосипедная инфраструктура в крупнейших городах России. Аналитики сравнили данные с августа 2025 года по август 2026 года: количество точек проката, ремонта и продажи велосипедов и электровелосипедов, а также протяжённость велодорожек в миллионниках, сообщает 2ГИС.

По данным геосервиса, за год в городах-миллионниках стало больше мест, где можно взять напрокат велосипед или электровелосипед. К августу 2026 года число таких организаций достигло 911, увеличившись на 26%. Рост отмечен во всех крупнейших городах. Самые заметные изменения зафиксированы в Уфе, где показатель вырос на 76%, Краснодаре — на 65%, и Красноярске — на 57%. В Москве прирост составил 4%, а в Санкт-Петербурге, где таких точек больше всего, — 16%.

Также увеличилось количество организаций, которые ремонтируют велосипеды и электровелосипеды. В миллионниках их стало больше на 12%, до 1,4 тысячи точек на август 2026 года. Положительная динамика наблюдалась во всех крупнейших городах. Сильнее всего число таких компаний выросло в Красноярске — на 30%, Волгограде и Краснодаре — на 27%. В Москве, где сосредоточено больше всего ремонтных точек, показатель прибавил 6%, в Санкт-Петербурге — 8%.

При этом число обычных веломагазинов, без учёта точек продажи электровелосипедов, в крупнейших городах сократилось. За 12 месяцев их стало меньше на 38%, до 1,2 тысячи организаций. Падение затронуло почти все миллионники. Наименьшее снижение зафиксировано в Ростове-на-Дону — на 2%. В остальных городах сокращение оказалось более заметным: от 25% в Санкт-Петербурге до 54% в Красноярске и Волгограде.

Сегмент электровелосипедов, наоборот, продолжил расти. Количество точек, где продают такой транспорт, увеличилось на 14% и превысило 550 организаций. Самый быстрый рост показал Ростов-на-Дону: там число таких компаний выросло почти вдвое, на 94%. В Омске показатель увеличился на 89%, в Красноярске — на 55%. В Москве, где точек продажи электровелосипедов больше всего, зафиксировано снижение на 7%. Сокращение также отмечено в Челябинске и Волгограде.

Отдельная часть исследования посвящена велодорожкам. 2ГИС учитывал выделенные полосы на проезжей части, дорожки вне неё, а также маршруты в парках и вдоль тротуаров. Лидером по общей протяжённости стала Москва: там насчитывается более 600 км велодорожек. Это почти втрое больше, чем в Санкт-Петербурге. При этом по доле велодорожек от автомобильных дорог Москва с показателем 6,9% близка к Екатеринбургу, где доля составляет 7%, а длина велодорожек — 116 км.

В тройку лидеров по доле велодорожек от автодорог вошёл Красноярск: 4,9% и 44,5 км. Далее следуют Уфа — 4,8% и 58 км, Нижний Новгород — 4,7% и 63 км, а также Краснодар и Санкт-Петербург — по 4,4%. В Краснодаре протяжённость велодорожек составляет 50 км, в Санкт-Петербурге — 238 км.

Самая низкая доля велодорожек от автомобильных дорог отмечена в Воронеже — 1,3% и 13 км, а также в Волгограде — 1,8% и 22,5 км. Невысокие показатели также у Ростова-на-Дону — 2,5% и 25,5 км, и Новосибирска — 2,6% и 33 км.

По информации 2ГИС, велосипедный сезон в городах-миллионниках в 2026 году начался в марте. Тогда количество маршрутов выросло почти вдвое по сравнению с февралем — на 94%. В апреле показатель увеличился ещё на 23%, в мае — на 37%. В июне и июле число веломаршрутов достигло сезонного максимума.

Медианная продолжительность велосипедных маршрутов во всех крупнейших городах составила 0,95 км. По этим данным можно сделать вывод, что чаще всего пользователи строят маршруты не для прогулок, а до конкретных мест, например остановок общественного транспорта.

Интерес к велосипедной тематике на картах также усилился. С марта по август 2026 года веломагазины по России искали на 60% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Точки спортивного проката пользователи искали на 47% чаще, а ремонт спортивного инвентаря — на 48% чаще.