Ученые РАН не нашли токсичного загрязнения на Земле Александры

Ученые Института географии РАН оценили состояние природной среды острова Земля Александры в Арктике. В 2024 году специалисты в разные сезоны исследовали снег, лед, талые воды и озера по 80 показателям, сообщает Ferra.ru.

Проверка включала соединения азота и фосфора, металлы, нефтепродукты и токсичность воды. Два проведенных биологических испытания не выявили токсического воздействия на живые организмы.

Превышений предельно допустимых концентраций по основным изученным веществам ученые также не обнаружили. Это позволило сделать вывод, что природная среда острова в целом сохраняет фоновое состояние.

В отдельных точках специалисты зафиксировали повышенное содержание меди, алюминия и железа. Такие показатели ученые связали с природным составом грунтов и поверхностным стоком, а не с хозяйственной деятельностью.

Следы человеческого воздействия сохранились только на участках, свободных ото льда. При этом ледяные купола занимают около двух третей площади Земли Александры.

Исследование подтвердило эффективность ранее проведенной очистки территории. Ученые не выявили токсичного загрязнения воды и следов нефтепродуктов, которые могли бы указывать на серьезное нарушение состояния природной среды острова.

Рекомендуем также: