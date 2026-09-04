Россиянам раскрыли, как прошла тренировка Гуменника в Токио
Чемпион России Петр Гуменник опоздал на тренировку перед короткой программой на турнире Kinoshita Group Cup 2026 в Японии на две минуты. Подробности сообщил журналист Матч ТВ.
Во время разминки российский фигурист исполнил одинарный флип с одинарным тулупом, хотя в заявке значился каскад из четверного флипа и тройного тулупа.
Также Гуменник отработал четверной лутц и тройной аксель.
На тренировке присутствовали и другие российские фигуристы — Владислав Дикиджи и Евгений Семененко.
Дикиджи исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Кроме того, он показал четверной сальхов и тройной аксель.
Семененко провел на льду 24 минуты из положенных 30. За это время он выполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, четверной тулуп и тройной аксель.
Короткие программы фигуристы представят в пятницу. На турнире в Токио российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна.
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