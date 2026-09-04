Технологии

Роскачество: скрытая Wi-Fi-сеть сложнее для обнаружения хакерами

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в разговоре с NEWS.ru пояснил, что отключение отображения домашней Wi-Fi-сети в общем списке доступных подключений — действенный способ усложнить ее поиск злоумышленниками. При этом такая мера не делает роутер абсолютно неуязвимым, подчеркнул специалист.

По словам Кузьменко, домашняя сеть может привлекать хакеров и как точка доступа, и как роутер. В первом случае злоумышленники могут перебирать ключи, чтобы подключиться и получить доступ к конфиденциальным данным, либо использовать чужое соединение для противоправных действий в интернете. Захват роутера несет большую угрозу: через него открывается доступ ко всем подключенным устройствам, в том числе к камерам наблюдения.

Если роутер не транслирует имя сети, найти его становится значительно труднее, поэтому эксперт называет такую настройку первым шагом к повышению безопасности. Важно, что после скрытия сети все уже подключенные к ней устройства продолжат работать.

Дополнительно специалист рекомендует использовать сложный пароль и регулярно обновлять прошивку роутера — эти меры также важны для защиты домашней сети.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Картошку натираю прямо в форму и добавляю фарш: через 40 минут получается ужин без отдельного гарнира

Гид по Казани

день назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

откуда появились тараканы

Кулинария

день назад

Черствый хлеб не выбрасываю: замачиваю в яичной смеси — на завтрак получается лучше обычных гренок

Интересное в Казани

3 дня назад

«Школа не должна быть стрессом»: директор детского центра в Казани рассказала, как помочь ребёнку полюбить учёбу

перетяжка подлокотника автомобиля цена в Красноярске

Гороскопы

день назад

С 10 сентября все изменится: сразу четыре астрологических события повлияют на знаки зодиака

Новости Татарстана

9 часов назад

Не стало отца мэра Казани и депутата Госдумы — заслуженного химика Татарстана

Кулинария

20 часов назад

Творог, яйцо и банан смешиваю в одной миске: завтрак получается без муки и долгой возни

Не у нас

23 часа назад

Новые модели показывают, что Луна могла образоваться за сутки

Не у нас

день назад

В России отсутствуют телефоны с поддержкой 5G в диапазоне n79
Экономика
2 часа назад

МРОТ в 2027 году может составить 31 тыс. рублей

Сенатор Елена Дягилева сообщила, что МРОТ в 202...

Кулинария

50 минут назад

Яблочное повидло приходится варить часами: одна ошибка в начале добавляет лишнюю воду

Интересное в Казани

день назад

Тишина входит в стоимость: где под Казанью отдыхают те, кто устал от шума и суеты

Кулинария

3 часа назад

Почему бабушки никогда не резали горячие пироги сразу после духовки: простая привычка меняла мякиш

Кулинария

6 часов назад

Домашнее лечо получается почти как суп: одна привычка с овощами дает слишком много жидкости
QR Switch подала против Telegram патентный иск ...
Технологии
8 часов назад

QR Switch подала против Telegram патентный иск из-за QR-входа

Кулинария

9 часов назад

Переросшие кабачки не выбрасываю: убираю середину и запекаю с фаршем — гарнир уже не нужен

Новости Татарстана

10 часов назад

В Набережных Челнах начал работу новый корпус судмедэкспертизы

Кулинария

10 часов назад

Голубцы больше не заворачиваю: капусту и фарш складываю слоями — рецепт "ленивого" ужина
Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется...
Интересное в Казани
4 дня назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов