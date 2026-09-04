Роскачество: скрытая Wi-Fi-сеть сложнее для обнаружения хакерами

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в разговоре с NEWS.ru пояснил, что отключение отображения домашней Wi-Fi-сети в общем списке доступных подключений — действенный способ усложнить ее поиск злоумышленниками. При этом такая мера не делает роутер абсолютно неуязвимым, подчеркнул специалист.

По словам Кузьменко, домашняя сеть может привлекать хакеров и как точка доступа, и как роутер. В первом случае злоумышленники могут перебирать ключи, чтобы подключиться и получить доступ к конфиденциальным данным, либо использовать чужое соединение для противоправных действий в интернете. Захват роутера несет большую угрозу: через него открывается доступ ко всем подключенным устройствам, в том числе к камерам наблюдения.

Если роутер не транслирует имя сети, найти его становится значительно труднее, поэтому эксперт называет такую настройку первым шагом к повышению безопасности. Важно, что после скрытия сети все уже подключенные к ней устройства продолжат работать.

Дополнительно специалист рекомендует использовать сложный пароль и регулярно обновлять прошивку роутера — эти меры также важны для защиты домашней сети.