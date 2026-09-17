Матч Россия — Иран на «Ак Барс Арене» назначен на 29 сентября
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Футбольная сборная России и команда Ирана проведут товарищеский матч в Казани 29 сентября. Игра на «Ак Барс Арене» начнется в 19:30. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Иранская команда занимает 22-ю строчку рейтинга ФИФА и участвовала в чемпионате мира 2026 года. История очных противостояний включает четыре игры: по одной победе у каждой сборной и две ничьи. В октябре 2025 года россияне оказались сильнее — 2:1.
По словам Леонова, на игру ожидают заполненные трибуны. Последний раз сборная России проводила матч в Казани пять лет назад.
Для посещения товарищеского матча Fan ID не требуется. Болельщики смогут пройти на стадион без этого документа.
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