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РПЛ объявила 7 претендентов на звание лучшего тренера июля и августа сезона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российская премьер-лига объявила претендентов на награду лучшему тренеру по итогам матчей июля и августа. В список вошли семь специалистов, представляющих разные клубы чемпионата, сообщает Sports.ru со ссылкой на данные РПЛ.

Лучший результат среди номинантов показал Мурад Мусаев. Под его руководством «Краснодар» набрал 18 очков в шести матчах и завершил этот отрезок на первом месте.

Вторым по набранным очкам стал главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо. Московская команда заработала 13 очков за шесть встреч и расположилась на второй строчке.

Сергей Семак из «Зенита» и Дмитрий Игдисамов из ЦСКА набрали по 12 очков. Петербургский клуб занимает третье место, а армейцы — четвертое.

Также на приз претендуют Андрей Талалаев из «Балтики», Вадим Евсеев из махачкалинского «Динамо» и Ильдар Ахметзянов из «Оренбурга». Их команды набрали соответственно 10, 9 и 7 очков.

Победителя определят по итогам голосования экспертов РПЛ, специалистов телеканала «Матч Премьер» и болельщиков. Награду получит тренер, который победит в большинстве опросов.

Если результаты голосований разойдутся, решающим станет выбор экспертов Российской премьер-лиги.

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