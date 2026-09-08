120 дней пешком: казанский блогер Никита Кузнецов достиг Алматы
Более 3000 километров пешком — и казанский блогер Никита Кузнецов в Алматы. Этот путь занял у него 120 дней, сообщил путешественник в своих соцсетях.
Стартовал Никита 9 мая. За плечами у него был рюкзак весом 17 кг. Границу России и Казахстана блогер пересек в середине июня.
Целью похода Кузнецов назвал укрепление дружбы народов. «Я верю, что мы все друг другу братья и сестры и любви и доброты в мире гораздо больше, чем нам показывают. Я думаю, Казахстан как никто другой показал, что это так и есть», — поделился он.
В Алматы блогер собирается остаться на десять дней, встретиться с подписчиками и купить теплые вещи. Затем он планирует идти пешком дальше — до Бишкека.
Между прочим, это не первый дальний пеший переход Кузнецова. В прошлом году он преодолел маршрут Казань — Иерусалим, на который ушло больше полугода.
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