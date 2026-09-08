DeepSeek заказала 160 тысяч ИИ-ускорителей Huawei Ascend 950DT

Китайская компания DeepSeek разместила заказ на 160 000 ускорителей Huawei Ascend 950DT. Оборудование предназначено для дата-центра во Внутренней Монголии и будет задействовано в работе нейросетей.

Каждый чип оснащен 144 ГБ собственной памяти. Заявленная скорость обмена данными достигает почти 4 ТБ/с, а вычислительная мощность — около 1 петафлопа в формате FP8 или 2 петафлопов в режиме FP4.

Совокупный объем памяти в заказанной партии оценивается примерно в 23 петабайта. Ускорители объединяются при помощи технологии Lingqu и оптики — это позволяет собирать системы из сотен тысяч таких чипов.

По расчетам, Huawei может создать на основе этих компонентов вычислительную систему более чем из 500 000 чипов. Информацию о заказе опубликовал портал RUNET, технические характеристики приводит Ferra.