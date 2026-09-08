Технологии

HUAWEI Watch GT 7 и GT 7 Pro поступили в продажу в России

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
HUAWEI начала продажи умных часов Watch GT 7 и ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Российские покупатели получили доступ к умным часам HUAWEI Watch GT 7 и Watch GT 7 Pro. Новинки уже в продаже: базовая модель стоит от 25 999 рублей, флагман — от 32 999 рублей.

Watch GT 7 представлены в двух размерах — 46 и 41 мм — с корпусом из нержавеющей стали и AMOLED-дисплеями яркостью до 3000 нит. Экраны имеют диагональ 1,47 и 1,32 дюйма соответственно.

Версия GT 7 Pro использует корпус диаметром 45,6 мм из титанового сплава и керамический безель. Часы оснащены 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466×466 пикселей, набором датчиков, включая пульсометр, датчик температуры, барометр, GPS и ЭКГ, а также выдерживают погружение до 40 метров в режиме фридайвинга. Дополнительно Pro-модель поддерживает офлайн-карты горнолыжных курортов.

Серия поддерживает более 110 спортивных режимов, включая бег, велоспорт, гольф и лыжи. По автономности GT 7 Pro и 46-миллиметровая GT 7 держатся до 21 дня при минимальном использовании или 12 дней в обычном режиме, а компактные GT 7 — до 14 и 7 дней соответственно. О старте продаж сообщает «Компьютерра».

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