Технологии

Ученые НГТУ: костюм «Чибис» избыточен для Луны и Марса

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Сотрудники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) рассчитали, что воздействие российского компенсирующего вакуумирующего костюма «Чибис», применяемого на МКС, избыточно для условий Луны и Марса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Для расчетов использовался этот костюм, предназначенный для работы в невесомости. Как пояснил профессор кафедры технической теплофизики НГТУ доктор технических наук Александр Чичиндаев, «данный результат позволяет разработать более простой и технологичный вариант костюма для предполагаемых в ближайшие годы пилотируемых миссий на Луну».

Ранее ArsTechnica сообщала, что НАСА скорректировало конструкцию лунного скафандра для соблюдения графика миссии Artemis IV. В июне портал European Spaceflight информировал об испытании прототипа европейского скафандра для внекорабельной деятельности на борту МКС.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Муцоев представил новую открытую часть «Острова Мечты» в День Москвы

Не у нас

21 час назад

Валютный шторм: почему доллар вырос на 22% и что с ним будет дальше

обработать участок от клещей руза

Не у нас

14 часов назад

«Это турнир категории В»: Авербух снял розовые очки с победы россиян в Японии

Гид по Казани

2 дня назад

Полезные сервисы: решения для жизни, работы и повседневных задач

кабинет в аренду в салоне красоты в Краснодаре

Кулинария

день назад

Лаваш режу прямо в яичную смесь: через несколько минут на сковороде получается быстрый завтрак

Кулинария

день назад

Куриные крылышки получаются румяными без фритюра: какая одна мелочь перед духовкой помогает корочке

Кулинария

день назад

Гречка осталась со вчера: добавляю фарш и отправляю в духовку — гарнир превращается в новое блюдо

Кулинария

19 часов назад

Рис после закипания больше не перемешиваю: как простое изменение заметно влияет на готовую крупу
Технологии
час назад

HUAWEI Watch GT 7 и GT 7 Pro поступили в продажу в России

HUAWEI начала продажи умных часов Watch GT 7 и ...

Не у нас

6 минут назад

В кете, зашедшей на нерест в реки Долинского района, нашли паразитов

Не у нас

9 минут назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Не у нас

10 минут назад

РПЛ объявила 7 претендентов на звание лучшего тренера июля и августа сезона

Не у нас

11 минут назад

Осенний тренд: Solaris обновил цены на две модели авто
Карельский и алтайский языки теперь можно перев...
Технологии
2 часа назад

Карельский и алтайский языки теперь можно переводить онлайн

Не у нас

14 минут назад

Динозавра нашли на глубине 473 метров при поиске меди в Китае

Новости Казани

45 минут назад

Нацбиблиотеку Казани ждет новый этап реконструкции под лаборатории археологов

Новости Казани

час назад

120 дней пешком: казанский блогер Никита Кузнецов достиг Алматы
Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помога...
Интересное в Казани
4 дня назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году