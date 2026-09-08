Ученые НГТУ: костюм «Чибис» избыточен для Луны и Марса
Сотрудники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) рассчитали, что воздействие российского компенсирующего вакуумирующего костюма «Чибис», применяемого на МКС, избыточно для условий Луны и Марса. Об этом сообщает «Интерфакс».
Для расчетов использовался этот костюм, предназначенный для работы в невесомости. Как пояснил профессор кафедры технической теплофизики НГТУ доктор технических наук Александр Чичиндаев, «данный результат позволяет разработать более простой и технологичный вариант костюма для предполагаемых в ближайшие годы пилотируемых миссий на Луну».
Ранее ArsTechnica сообщала, что НАСА скорректировало конструкцию лунного скафандра для соблюдения графика миссии Artemis IV. В июне портал European Spaceflight информировал об испытании прототипа европейского скафандра для внекорабельной деятельности на борту МКС.
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