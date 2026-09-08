В кете, зашедшей на нерест в реки Долинского района, нашли паразитов
Специалисты сахалинского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственного Россельхознадзору, завершили лабораторную проверку образцов кеты, взятых в реках Долинского района во время нерестового хода. Во всех исследованных образцах выявили паразитов, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Исследования проводились 4 сентября в рамках государственного задания по диагностике болезней животных. В лабораторию поступили пять образцов дикой рыбы.
По итогам испытаний специалисты подтвердили наличие нематод вида анизакис в каждом проверенном образце. Такие исследования проводят для контроля эпизоотической обстановки и исключения опасных заболеваний у рыбы из дикой природы.
Результаты лабораторных тестов внесли в компонент «Веста» федеральной государственной информационной системы «ВетИС». Официальные сведения также направили в Агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области.
Региональные ведомства должны учитывать эти данные при принятии профилактических мер. В Россельхознадзоре подчеркнули, что мониторинг дикой рыбы важен для своевременного выявления рисков.
Анизакисы — это гельминты, которые паразитируют у морских рыб и моллюсков. Для человека основной путь заражения связан с употреблением сырой, малосольной, недостаточно промороженной или плохо термически обработанной рыбы и морепродуктов.
Специалисты напоминают, что снизить риск можно при правильной обработке рыбы перед употреблением. Особенно внимательно следует относиться к продукции, которую планируют есть без полноценного нагрева.
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