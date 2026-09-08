Нацбиблиотеку Казани ждет новый этап реконструкции под лаборатории археологов

Госэкспертиза разрешила переустроить здание Национальной библиотеки Татарстана под нужды археологов. Согласно данным Единого государственного реестра, проектная документация уже получила положительное заключение и соответствует действующим техническим и санитарным нормам. Часть свободных площадей в комплексе на площади Султан-Галиева отведут под современные лаборатории Института археологии имени А. Х. Халикова.

Застройщиком второго этапа выступает сама библиотека, а техническим заказчиком назначен «Главстрой Республики Татарстан». Проект разработала организация «Татинвестгражданпроект». Точная дата старта работ пока не называется, но экспертизу в таких случаях считают последним серьезным препятствием перед началом стройки.

Переезд археологов стал необходимым из-за освобождения их прежнего здания на месте бывшего Александровского детского приюта. Этот исторический особняк в советские годы занимал Дом ученых, а теперь его решено передать региональному филиалу фонда «Защитники Отечества». В библиотечном комплексе для научного института собираются оборудовать не только хранилища для артефактов, но и исследовательские помещения.

Текущий облик здания у набережной Казанки казанцы знают еще со времен Национального культурного центра: из-за массивных глухих фасадов «НКЦ» в народе неофициально называли «саркофагом». После масштабной реконструкции 2020 года здесь появились стеклянный пристрой с читальным залом, световоды и творческие зоны. Уже на открытии обновленного комплекса власти предупреждали: для хранения книг потребуется вторая очередь, и теперь эти планы обретают форму конкретного проекта.