Динозавра нашли на глубине 473 метров при поиске меди в Китае
Геологи случайно обнаружили останки динозавра во время разведки меди во Внутренней Монголии. Фрагменты скелета нашли в буровом керне, извлеченном с глубины 473 метра недалеко от города Гуайцзиху, пишет Вокруг света со ссылкой на журнал Earth History and Biodiversity.
Возраст находки оценивается примерно в 115 миллионов лет. Это соответствует раннему меловому периоду. Останки получили обозначение 208GPV01.
Специалисты нашли хвостовые позвонки, часть крестца и сухожилия. По строению костей животное отнесли к птицетазовым динозаврам.
Ученые сравнили фрагменты с представителями рода пситтакозавров. Однако имеющихся данных пока недостаточно, чтобы точно определить вид древнего животного.
Формация Баян-Гоби и раньше была известна находками древних ящеров. Среди них называют представителей гадрозавроидов, цератопсов и альваресзавроидов.
Новая находка важна тем, что ее обнаружили в западной части бассейна Иньгэнь-Эдзина. Ранее большинство заметных остатков динозавров из этой формации находили в его восточной части.
По мнению исследователей, фрагменты из бурового керна показывают, что в раннем меловом периоде динозавры могли обитать на более широкой территории, чем предполагалось ранее.
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