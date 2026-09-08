Осенний тренд: Solaris обновил цены на две модели авто

Российская марка Solaris в начале сентября 2026 года повысила цены на две модели — кроссовер HC и кросс-хэтчбек KRX. Об этом сообщает Regions.ru со ссылкой на данные агентства «Автостат».

По информации аналитиков, кроссовер Solaris HC прибавил 70 тысяч рублей. Теперь его стоимость в зависимости от комплектации составляет от 2,57 миллиона до 3,985 миллиона рублей.

Рост цены на Solaris HC оказался в пределах 1,8–2,8 процента по сравнению с прежними значениями. Изменение затронуло актуальные версии модели.

Кросс-хэтчбек Solaris KRX подорожал на 50 тысяч рублей. После корректировки его цена находится в диапазоне от 2,585 миллиона до 3,01 миллиона рублей.

Для этой модели повышение составило примерно 1,7–2 процента. Таким образом, сентябрьское изменение цен у Solaris оказалось умеренным, но коснулось сразу двух автомобилей марки.

По данным «Автостата», корректировка произошла со второй недели сентября. Речь идет о рекомендованных ценах на новые автомобили, представленные на российском рынке.

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