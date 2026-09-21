IFR: в 2025 году продано около 7 тысяч гуманоидных роботов

Международная федерация робототехники (IFR) впервые выпустила отдельную сводку по гуманоидным роботам. Согласно её данным, за 2025 год в мире продано около 7 тысяч таких устройств для промышленности и профессиональных услуг. Об этом сообщили журналисты Reuters, изучившие показатель IFR.

В статистике IFR гуманоидом считается автономный робот с внешностью, напоминающей человека, который работает в приспособленном для людей окружении. Передвигаться на ногах при этом не обязательно. Генеральный секретарь организации Сюзанна Биллер рассказала, что часть машин покупают исследовательские центры и предприятия для получения данных, используемых при обучении моделей искусственного интеллекта. Не все эти устройства заняты полезной производственной работой.

Среди ранних пользователей технологии названы автозаводы: они испытывают небольшие группы роботов — от единиц до нескольких десятков. Для сравнения, за 2024 год установлено примерно 542 тысячи традиционных промышленных роботов и реализовано около 199 тысяч сервисных.

Сводка IFR опирается на сведения производителей и отраслевых ассоциаций. В неё не вошли бытовые и военные модели, а медицинские классифицируются обособленно. Цифры по традиционной промышленной и сервисной робототехнике за 2025 год должны появиться 24 сентября.