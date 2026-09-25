Реки на Аляске стали оранжевыми из-за таяния вечной мерзлоты
Сотни рек на Аляске в последние годы стали насыщаться соединениями железа, из-за чего вода приобретает ярко-оранжевый оттенок. Американские геохимики связывают это явление с потеплением и оттаиванием вечной мерзлоты, сообщает ТАСС.
По данным исследователей, грунтовые воды попадают в слои почвы, которые раньше оставались мерзлыми. Там они взаимодействуют с частично разрушенными минералами.
В результате из пород вымываются соединения железа, цинка и соли серной кислоты. Затем эти вещества вместе с талыми водами поступают в речную систему.
В некоторых водоемах концентрация ионов металлов оказалась в десятки раз выше, чем в воде из затопленных шахт и рудников.
Ученые считают такие показатели потенциально опасными для экосистем, а также для людей и животных.
Похожее явление уже наблюдают не только на Аляске, но и в северных районах Канады и других частях Арктики.
Экспедиции в горы Брукс позволили выделить три фактора, которые сопровождают «ржавление» рек. Среди них — таяние вечной мерзлоты, рост зимних снегопадов и повышение летних температур.
Вместе эти процессы усиливают движение воды через оттаявшие породы и ускоряют вынос металлов в реки.
Пока в изученных реках не зафиксировано значительного изменения кислотно-щелочного баланса воды.
Однако исследователи предупреждают, что при дальнейшем развитии процесса последствия могут стать серьезнее. Среди возможных рисков они называют ухудшение условий для речной фауны и массовую гибель промысловой рыбы.
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