Новости Казани

Казанский зоопарк вскоре пополнится жирафами

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в городск...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Жирафы в ближайшие дни появятся в казанском зоопарке. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил мэр города Ильсур Метшин. По его словам, процесс доставки вышел на финишную прямую после многих лет кропотливой работы и согласований с федеральными ведомствами.

Градоначальник не стал раскрывать детали: сколько именно животных прибудет и когда точно. Он объяснил это сложной логистикой с несколькими пересадками. «В ближайшие дни ждем этих красивых необычных животных», — сказал Метшин.

Мэр напомнил, что авиасообщением жирафов доставляли в Россию последний раз в 2007 году. Сейчас директор Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили находится в стране, откуда прибудут животные. «Мы держим кулачки, чтобы все получилось, и ждем новых постояльцев в зоопарк», — добавил он.

Метшин отметил, что прибытие жирафов может показаться не самой большой новостью, и привел татарскую пословицу: «Ашаган белми, тураган белә». Она означает, что истинную сложность работы понимает прежде всего тот, кто ее выполняет, а не тот, кто пользуется результатом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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