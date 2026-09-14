Мурашко: более 3,5 тысяч трансплантаций органов ежегодно выполняют в РФ
В России ежегодно проводят более 3,5 тысячи трансплантаций жизненно важных органов. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
По словам главы Минздрава, за последние годы в стране заметно расширилась география оказания такой медицинской помощи.
Мурашко уточнил, что операции по пересадке органов выполняют более чем в 60 медицинских организациях, расположенных в 38 регионах России.
Министр отметил, что система маршрутизации пациентов сделала трансплантацию доступнее, в том числе для жителей отдаленных территорий.
Он также напомнил, что с 2026 года трансплантацию почки включили в перечень медицинской помощи, доступной по полису обязательного медицинского страхования.
Ранее Мурашко говорил о направлениях, по которым иностранные пациенты чаще всего приезжают лечиться в Россию. По его словам, среди таких сфер лидирует офтальмология.
Глава Минздрава добавил, что поток пациентов из других стран в российские клиники растет ежегодно.
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