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Мурашко: более 3,5 тысяч трансплантаций органов ежегодно выполняют в РФ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В России ежегодно проводят более 3,5 тысячи трансплантаций жизненно важных органов. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По словам главы Минздрава, за последние годы в стране заметно расширилась география оказания такой медицинской помощи.

Мурашко уточнил, что операции по пересадке органов выполняют более чем в 60 медицинских организациях, расположенных в 38 регионах России.

Министр отметил, что система маршрутизации пациентов сделала трансплантацию доступнее, в том числе для жителей отдаленных территорий.

Он также напомнил, что с 2026 года трансплантацию почки включили в перечень медицинской помощи, доступной по полису обязательного медицинского страхования.

Ранее Мурашко говорил о направлениях, по которым иностранные пациенты чаще всего приезжают лечиться в Россию. По его словам, среди таких сфер лидирует офтальмология.

Глава Минздрава добавил, что поток пациентов из других стран в российские клиники растет ежегодно.

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