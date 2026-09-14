Билайн объяснил, как защитить смартфон от зимних морозов

В ближайшие несколько дней в Москве ожидаются заморозки, и пресс-служба «Билайна» совместно с ИС «Вести» объяснила, почему холод опасен для смартфона и как помочь гаджету пережить похолодание.

У любой электроники есть допустимый температурный режим, который производитель указывает в инструкции. Например, смартфоны Apple рассчитаны на работу при температуре от 0 до +35 градусов. На морозе прежде всего страдают аккумулятор и дисплей: литий-ионная батарея временно теряет часть доступной емкости и может неверно показывать уровень заряда. В «Билайне» пояснили, что при низкой температуре замедляются химические процессы внутри батареи и движение ионов в электролите, поэтому телефон может выключиться даже при 20–30% на индикаторе и включиться только после возвращения в тепло.

Сенсорный экран тоже работает хуже: дисплей «тормозит», анимация оставляет шлейфы, изображение мерцает или искажает цвета. Особенно это характерно для LCD-экранов, поскольку жидкие кристаллы на холоде становятся менее подвижными. Страдает и камера — смазка в механизмах объектива и стабилизации густеет, из-за чего автофокус срабатывает не сразу или менее точно. Динамики могут «хрипеть» или «свистеть», поскольку мембраны теряют подвижность, а звук становится тише и хуже по качеству.

Опасен и резкий переход из мороза в тепло: внутри корпуса или на разъемах может образоваться конденсат, влага способна вызвать окисление контактов и короткое замыкание, поэтому сразу включать зарядку или интенсивно пользоваться смартфоном не стоит. Чтобы устройство пережило морозы, в «Билайне» советуют использовать чехлы из плотного силикона, резины или кожи, носить гаджет ближе к телу — например, во внутреннем кармане куртки, не класть его на холодные поверхности даже на короткое время, реже доставать на улице и не допускать полной разрядки аккумулятора.