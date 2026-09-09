Прошло исследование: стоматологи нашли метод лечить кариес без сверления
Специалисты Кубанского государственного медицинского университета предложили метод, который помогает остановить развитие кариеса на стадии «белого пятна». Об этом врач-стоматолог-терапевт клиники КубГМУ, кандидат медицинских наук Жанна Соловьева рассказала ТАСС, сообщает также Минздрав России.
Речь идет о раннем этапе заболевания, когда в зубе еще не образовалась кариозная полость. На этой стадии эмаль теряет часть минеральных веществ, а на поверхности появляется матовое белое пятно.
Соловьева пояснила, что в такой ситуации лечение может быть направлено не на удаление тканей и установку пломбы, а на восстановление минерального состава эмали и повышение ее устойчивости.
В исследовании участвовали 76 пациентов в возрасте от 18 до 28 лет с признаками начального кариеса. У них не было сопутствующей соматической патологии, а состояние эмали оценивали с помощью витального окрашивания двухпроцентным метиленовым раствором и лазерной флюоресценции.
Перед началом терапии всем участникам провели профессиональную гигиену полости рта. Для этого использовали ультразвуковой и воздушно-абразивный методы очистки.
Затем врачи применили сочетание глубокого фторирования и низкоинтенсивного лазерного излучения. После очищения зубов и их изоляции от слюны на эмали формировался фторсиликатный комплекс, который насыщал твердые ткани фтором и обеспечивал продолжительное бактерицидное действие.
Каждому пациенту провели четыре процедуры глубокого фторирования с интервалом в одну неделю. Контрольные осмотры выполнялись через три, шесть и двенадцать месяцев после лечения.
По итогам наблюдения у пациентов, получавших комбинированную терапию, отмечалась положительная динамика. Специалисты зафиксировали постепенную реминерализацию эмали и повышение ее устойчивости.
Результаты апробации показали, что в 91 проценте случаев пораженные участки перестали окрашиваться, что указывает на эффективность выбранного подхода при начальных формах кариеса.
В КубГМУ подчеркивают, что преимущество метода заключается в возможности воздействовать на болезнь до появления полости, когда зуб еще можно сохранить без препарирования. При этом решение о лечении должен принимать стоматолог после осмотра и диагностики.
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