Доцент Кутарова: в ноябре ожидается сокращенная рабочая неделя
В начале ноября 2026 года россиян ждет сокращенная рабочая неделя из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова, передает РИА Новости, сообщает ВЗГЛЯД.
День народного единства отмечается 4 ноября. В 2026 году праздник выпадает на среду, поэтому рабочая неделя окажется разделена на две части.
По производственному календарю, россияне будут работать 2 и 3 ноября, затем отдохнут 4 ноября, после чего снова выйдут на работу 5 и 6 ноября.
Вторник, 3 ноября, станет предпраздничным днем. Его продолжительность должна быть сокращена на один час.
Всего в ноябре 2026 года при пятидневной рабочей неделе предусмотрено 20 рабочих дней. Единственным нерабочим праздничным днем месяца станет 4 ноября.
Кутарова отметила, что сокращенная неделя связана именно с Днем народного единства. Праздник не образует длинных выходных, но делает первую рабочую неделю ноября короче обычной.
Ранее Минтруд представил производственный календарь на 2027 год. Согласно ему, выходные в честь Дня народного единства в следующем году продлятся с 4 по 7 ноября.
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