Технологии

Porsche SE вложила десятки миллионов долларов в Stoke Space

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Крупнейший акционер Volkswagen — Porsche Automobil Holding SE — вложила несколько десятков миллионов долларов в американскую аэрокосмическую компанию Stoke Space Technologies. Сделка состоялась в рамках раунда финансирования Series E, в котором компания привлекла около 1 млрд долларов, сообщает ТАСС.

Stoke Space разрабатывает двухступенчатую ракету-носитель с полностью многоразовыми ступенями. По замыслу компании, это позволит чаще проводить запуски и снизить их стоимость в перспективе.

Первый орбитальный запуск ракеты Nova Pathfinder планируется в начале 2027 года. Полученные средства направят на развитие носителей, включая более крупную версию Nova, будущие пуски, а также расширение производственных и испытательных мощностей.

Раунд возглавили Point72 Ventures и Spark Capital. Для Porsche SE это вторая инвестиция в космическую отрасль: ранее холдинг вложился в немецкую компанию Isar Aerospace.

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