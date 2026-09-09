Росгосстрах назвал мопсов, такс и чихуахуа самыми уязвимыми к вакцинам
Вакцинация остается основным способом защиты домашних животных от опасных инфекций, однако в отдельных случаях после прививки возможны осложнения. Об этом РИА Новости рассказали в страховой компании Росгосстрах.
По данным компании, повышенная склонность к аллергическим и аутоиммунным реакциям может встречаться у некоторых пород собак. Среди них назвали мопсов, такс, чихуахуа, йоркширских терьеров, шпицев и французских бульдогов.
Отдельно специалисты упомянули ряд пород с белым окрасом, у которых также может чаще отмечаться предрасположенность к аллергическим заболеваниям. В эту группу вошли вест-хайленд-уайт-терьеры, бультерьеры и аргентинские доги.
Кроме того, к животным с повышенной предрасположенностью специалисты отнесли шарпеев, ретриверов и некоторые другие породы. Среди кошек аллергические заболевания могут чаще встречаться у сфинксов, а также у отдельных линий британских и шотландских кошек.
При этом в компании подчеркнули, что сама порода не означает обязательного осложнения после вакцинации. Важнее общее состояние здоровья питомца и его индивидуальная реакция на препарат.
Исследование, проведенное экспертами «Росгосстраха» совместно с ветеринарами «КотЗдоров», показало, что легкие осложнения после прививок встречаются у 5–10 процентов животных. Реакции средней тяжести фиксируются в 1–2 процентах случаев, а тяжелые — менее чем у 0,1 процента питомцев.
Наибольший риск, независимо от породы, есть у животных с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Это касается питомцев с аутоиммунными нарушениями, хроническими вирусными инфекциями, почечной или печеночной недостаточностью.
Отдельную группу составляют пожилые животные. У них реже возникают острые аллергические реакции, но после прививки могут дольше сохраняться вялость и снижение аппетита.
Специалисты предупредили, что самые опасные реакции способны развиться уже в первые 15–30 минут после введения препарата. Поэтому владельцам не рекомендуют сразу покидать клинику после вакцинации.
Лучше остаться рядом с ветеринарным врачом на это время. Если у питомца появится тяжелая реакция, специалист сможет быстро оказать необходимую помощь.
Может быть интересно:
- Пельмени сварились, но весь бульон оказался в кастрюле: почему тесто лопается по шву
- Пирог поднялся почти до края формы, а потом провалился посередине: какая ошибка случилась еще до духовки
- Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают
- Вчерашний рис не отправляю на гарнир: добавляю яйцо и овощи — через 10 минут новое блюдо
- Драники румяные снаружи, а внутри остаются сырыми: одна ошибка с картошкой портит всю сковороду
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец