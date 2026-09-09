Росгосстрах назвал мопсов, такс и чихуахуа самыми уязвимыми к вакцинам

Вакцинация остается основным способом защиты домашних животных от опасных инфекций, однако в отдельных случаях после прививки возможны осложнения. Об этом РИА Новости рассказали в страховой компании Росгосстрах.

По данным компании, повышенная склонность к аллергическим и аутоиммунным реакциям может встречаться у некоторых пород собак. Среди них назвали мопсов, такс, чихуахуа, йоркширских терьеров, шпицев и французских бульдогов.

Отдельно специалисты упомянули ряд пород с белым окрасом, у которых также может чаще отмечаться предрасположенность к аллергическим заболеваниям. В эту группу вошли вест-хайленд-уайт-терьеры, бультерьеры и аргентинские доги.

Кроме того, к животным с повышенной предрасположенностью специалисты отнесли шарпеев, ретриверов и некоторые другие породы. Среди кошек аллергические заболевания могут чаще встречаться у сфинксов, а также у отдельных линий британских и шотландских кошек.

При этом в компании подчеркнули, что сама порода не означает обязательного осложнения после вакцинации. Важнее общее состояние здоровья питомца и его индивидуальная реакция на препарат.

Исследование, проведенное экспертами «Росгосстраха» совместно с ветеринарами «КотЗдоров», показало, что легкие осложнения после прививок встречаются у 5–10 процентов животных. Реакции средней тяжести фиксируются в 1–2 процентах случаев, а тяжелые — менее чем у 0,1 процента питомцев.

Наибольший риск, независимо от породы, есть у животных с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Это касается питомцев с аутоиммунными нарушениями, хроническими вирусными инфекциями, почечной или печеночной недостаточностью.

Отдельную группу составляют пожилые животные. У них реже возникают острые аллергические реакции, но после прививки могут дольше сохраняться вялость и снижение аппетита.

Специалисты предупредили, что самые опасные реакции способны развиться уже в первые 15–30 минут после введения препарата. Поэтому владельцам не рекомендуют сразу покидать клинику после вакцинации.

Лучше остаться рядом с ветеринарным врачом на это время. Если у питомца появится тяжелая реакция, специалист сможет быстро оказать необходимую помощь.

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