Технологии

Роскачество предупредило о вирусах в дешевых подержанных смартфонах

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Роскачество советует не покупать б/у смартфоны дешевле пяти тысяч рублей. Заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы организации Георгий Тарачев предупредил, что даже сброс устройства до заводских настроек не гарантирует удаление вредоносных программ.

Специалист пояснил, что некоторые вирусы, в том числе руткиты и загрузочные, способны внедряться в системные разделы памяти и активироваться до запуска операционной системы. Чтобы избавиться от них, может понадобиться специальная прошивка или диагностика в сервисном центре.

Эксперт также отметил, что производители ультрабюджетных смартфонов часто экономят на безопасности, используя недорогие компоненты, которые потенциально могут содержать вредоносное ПО.

Для снижения риска Тарачев рекомендует выбирать устройства дороже пяти тысяч рублей, покупать их у проверенных продавцов, а после приобретения самостоятельно сделать сброс и проверить гаджет антивирусом. Его слова приводит NEWS.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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