Сайт по продаже никотина в Татарстане заблокирован судом

В Татарстане суд заблокировал интернет-сайт, торговавший никотиновыми товарами в обход закона. Решение принято по иску регионального управления Роспотребнадзора.

Ресурс обнаружили во время мониторинга сети. Нарушений нашли сразу два: такая продукция не может продаваться дистанционно, а оформление страницы было специально сделано ярким и броским, что могло привлечь внимание подростков.

В ведомстве подчеркнули, что подобная торговля прямо запрещена законодательством. После того как эксперты зафиксировали эти факты, Роспотребнадзор обратился в суд. Иск был удовлетворен, доступ к сайту теперь ограничен.