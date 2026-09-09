Новости Татарстана

Сайт по продаже никотина в Татарстане заблокирован судом

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Татарстане суд заблокировал интернет-сайт, торговавший никотиновыми товарами в обход закона. Решение принято по иску регионального управления Роспотребнадзора.

Ресурс обнаружили во время мониторинга сети. Нарушений нашли сразу два: такая продукция не может продаваться дистанционно, а оформление страницы было специально сделано ярким и броским, что могло привлечь внимание подростков.

В ведомстве подчеркнули, что подобная торговля прямо запрещена законодательством. После того как эксперты зафиксировали эти факты, Роспотребнадзор обратился в суд. Иск был удовлетворен, доступ к сайту теперь ограничен.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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