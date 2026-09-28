Новости Казани

Турпоток в Казани вырос на 2% за восемь месяцев

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
За восемь месяцев Казань посетили 4,4 млн турис...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

За восемь месяцев Казань приняла 4,4 миллиона туристов. Об этом сообщил Александр Шавлиашвили, возглавляющий городской комитет по развитию туризма. Прирост к такому же периоду прошлого года оказался небольшим — всего 2%.

На ближайшие месяцы главной задачей станет зимний сезон: гостей в холодное время года нужно привлекать активнее. По итогам года турпоток в столице Татарстана, по расчетам, дойдет до 5,4 миллиона человек.

За первую половину года вклад туристической отрасли в экономику города оценивали примерно в 50 миллиардов рублей. Такому результату поспособствовали крупные международные мероприятия, обновление городской инфраструктуры и продвижение Казани как направления для путешествий.

В 2025 году столица республики приняла 5,1 миллиона туристов, что на 13,3% больше, чем годом ранее. Прямые расходы гостей за восемь месяцев прошлого года достигли 29,1 миллиарда рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Телефон постоянно сообщает о нехватке памяти после очистки: где прячутся оставшиеся гигабайты

Полезное

20 минут назад

Нейросети заняли второе место по росту времени использования приложений у клиентов Билайна

как обнаружить клопов в квартире самостоятельно

Технологии

22 часа назад

Телефон показывает полный Wi-Fi, но сайты открываются вечность: почему «палочки» ничего не гарантируют

Интересное в Казани

2 дня назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить

дома из пенополистирола в Казани

Технологии

17 часов назад

В телефоне постоянно появляются одни и те же уведомления: как понять, какое приложение их присылает

Технологии

день назад

Заряд телефона за ночь падает на десятки процентов: простой тест поможет найти виновника

Не у нас

день назад

Под горой Арарат найдены пустоты: ученые ищут следы Ноева ковчега

Технологии

день назад

Смартфон показывает 20% заряда и внезапно выключается: почему батарея начинает «врать»

Технологии

день назад

Камера телефона снимает все хуже, хотя объектив чистый: какие настройки могли измениться
Технологии
56 минут назад

Мошенники распространяют вирусные APK под видом топливных бонусов

УБК МВД России предупредило о вирусных APK-файл...

Новости Татарстана

4 минуты назад

Диспансеризация в Татарстане помогла выявить свыше 40 тысяч заболеваний

Технологии

25 минут назад

Эксперты объяснили, с чего следует начинать внедрение ИИ в бизнесе

Технологии

30 минут назад

Ноутбук стал разряжаться гораздо быстрее: какие программы съедают батарею даже в фоне

Новости Татарстана

час назад

Свыше 275 тысяч татарстанцев не смогут выехать за границу из-за долгов
5G заработала в 16 городах России на частотах LTE
Технологии
3 часа назад

5G заработала в 16 городах России на частотах LTE

Технологии

час назад

Двигатели Федерального центра БАС продлят полёт дронов свыше 20 часов

Технологии

2 часа назад

Телефон начал греться во время зарядки сильнее обычного: когда это нормально, а когда кабель лучше отключить

Технологии

5 часов назад

Wi-Fi подключен, но сообщения приходят с опозданием: какая настройка может мешать приложениям
Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам
Гид по Казани
4 дня назад

Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам