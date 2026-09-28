Турпоток в Казани вырос на 2% за восемь месяцев

За восемь месяцев Казань приняла 4,4 миллиона туристов. Об этом сообщил Александр Шавлиашвили, возглавляющий городской комитет по развитию туризма. Прирост к такому же периоду прошлого года оказался небольшим — всего 2%.

На ближайшие месяцы главной задачей станет зимний сезон: гостей в холодное время года нужно привлекать активнее. По итогам года турпоток в столице Татарстана, по расчетам, дойдет до 5,4 миллиона человек.

За первую половину года вклад туристической отрасли в экономику города оценивали примерно в 50 миллиардов рублей. Такому результату поспособствовали крупные международные мероприятия, обновление городской инфраструктуры и продвижение Казани как направления для путешествий.

В 2025 году столица республики приняла 5,1 миллиона туристов, что на 13,3% больше, чем годом ранее. Прямые расходы гостей за восемь месяцев прошлого года достигли 29,1 миллиарда рублей.