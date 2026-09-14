Технологии

Сети 5G заработали в 16 городах России, но iPhone пока не подключить

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В России заработали сети 5G в 16 городах: анали...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Сети пятого поколения официально заработали в 16 российских городах. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире «Радио КП» назвал это реальным запуском технологии, состоявшимся с существенной задержкой, а не формальным заявлением.

Операторам разрешили задействовать уже имеющиеся у них частотные диапазоны на импортном оборудовании. В Москве у одного и того же оператора скорость 4G держалась на уровне около 30–40 мегабит в секунду, тогда как в сети пятого поколения она доходила до 120–150 мегабит в секунду, а в отдельных точках аналитик зафиксировал до 700 мегабит в секунду.

Нынешняя инфраструктура работает как надстройка над 4G. По словам Муртазина, технология необходима промышленности, цифровой инфраструктуре городов, медицине и системам искусственного интеллекта, а текущий этап он назвал переходным перед полноценным внедрением связи нового стандарта.

Владельцы iPhone воспользоваться сетью пока не смогут. Для устройств Samsung обновления с поддержкой российских сетей ожидаются через полтора-два месяца. О том, что в России заработала связь 5G, сообщалось в конце прошлой недели: доступ к высокоскоростному соединению получили 10 миллионов абонентов, а до конца 2026 года она появится ещё в 50 городах страны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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