Сети 5G заработали в 16 городах России, но iPhone пока не подключить

Сети пятого поколения официально заработали в 16 российских городах. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире «Радио КП» назвал это реальным запуском технологии, состоявшимся с существенной задержкой, а не формальным заявлением.

Операторам разрешили задействовать уже имеющиеся у них частотные диапазоны на импортном оборудовании. В Москве у одного и того же оператора скорость 4G держалась на уровне около 30–40 мегабит в секунду, тогда как в сети пятого поколения она доходила до 120–150 мегабит в секунду, а в отдельных точках аналитик зафиксировал до 700 мегабит в секунду.

Нынешняя инфраструктура работает как надстройка над 4G. По словам Муртазина, технология необходима промышленности, цифровой инфраструктуре городов, медицине и системам искусственного интеллекта, а текущий этап он назвал переходным перед полноценным внедрением связи нового стандарта.

Владельцы iPhone воспользоваться сетью пока не смогут. Для устройств Samsung обновления с поддержкой российских сетей ожидаются через полтора-два месяца. О том, что в России заработала связь 5G, сообщалось в конце прошлой недели: доступ к высокоскоростному соединению получили 10 миллионов абонентов, а до конца 2026 года она появится ещё в 50 городах страны.