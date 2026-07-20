Погода этим летом будто решила проверить водителей на прочность. Пока Европа переживает одну из самых сильных волн жары за последние годы, синоптики предупреждают, что горячие воздушные массы затрагивают и Россию. В начале июля температура в ряде регионов уже поднималась выше климатической нормы, а в отдельных районах столбики термометров приближались к отметке в +30 градусов и выше.

Жара быстро меняет привычные ощущения от поездок. Если несколько минут в раскаленном салоне еще можно переждать, то в плотной пробке или во время долгой дороги духота начинает сказываться на самочувствии. Водитель быстрее устает, сложнее концентрируется на дороге, а каждая остановка на светофоре кажется длиннее предыдущей.

Поэтому этим летом многие стали иначе смотреть на оснащение автомобиля. Эффективный климат контроль, быстрое охлаждение салона и комфорт водителя с пассажирами уже воспринимаются как вещи, без которых сложно представить ежедневные поездки в жаркую погоду.

Редакция ProKazan поговорила с представителями «КАН АВТО» о том, какие технологии действительно помогают легче переносить летний зной и почему в этом разговоре особенно часто звучала новый OMODA C5.

Пробки заставляют по другому смотреть на оснащение автомобиля

Согласитесь, самые тяжелые поездки летом часто оказываются в городе. В плотном потоке автомобиль большую часть времени стоит на месте, асфальт нагревается, а воздух за окном становится горячим уже с самого утра.

По словам специалистов «КАН АВТО», многие клиенты признаются, что именно после нескольких дней в городских пробках начинают задумываться о смене автомобиля. Причиной становится ощущение усталости после каждой поездки.

В OMODA C5 предусмотрены вентиляция передних сидений и пакет теплых и климатических опций в зависимости от комплектации. В жаркую погоду такие решения помогают чувствовать себя комфортнее даже тогда, когда движение практически остановилось.

Когда солнце остается снаружи, а в салоне сохраняется привычный комфорт

Во время длительной поездки разница между комфортным и некомфортным автомобилем ощущается постепенно. Через час начинает уставать спина, через два хочется открыть окно, а спустя несколько часов водитель замечает, что дорога требует гораздо больше внимания и сил.

В «КАН АВТО» вспоминают, что одна из семей, приехавшая выбирать автомобиль перед отпуском, заранее знала все технические характеристики нескольких моделей. Но окончательное решение приняла только после тест драйва. Покупатели признались, что хотели понять не разгон или динамику, а собственные ощущения в салоне во время летней поездки.

В новой OMODA C5 этому уделено особое внимание. Улучшенная шумоизоляция помогает сделать салон тише даже на высокой скорости, а удобные сиденья и высокая посадка позволяют легче переносить несколько часов за рулем.

Современные технологии работают незаметно, пока они действительно не понадобятся

Летом водителю приходится одновременно следить за дорогой, навигатором, плотным потоком машин и происходящим вокруг автомобиля. Когда к этому добавляется жара, нагрузка становится еще выше.

Поэтому в «КАН АВТО» советуют обращать внимание не только на двигатель или внешний вид автомобиля. Во время тест драйва специалисты предлагают попробовать те функции, которыми водитель будет пользоваться каждый день.

В зависимости от комплектации новый OMODA C5 оснащается системой кругового обзора, мониторингом слепых зон, адаптивным круиз контролем, системой удержания в полосе и электронными ассистентами движения. На длинной дороге такие технологии позволяют меньше отвлекаться на рутинные действия и помогают сохранять концентрацию.

Хорошее путешествие запоминается дорогой, а не погодой

Летние поездки редко проходят по заранее написанному сценарию. Где-то приходится задержаться в пробке, где-то сделать остановку у красивого места, а где-то провести несколько часов за рулем под палящим солнцем.

Именно поэтому специалисты «КАН АВТО» советуют выбирать автомобиль не только по техническим характеристикам. Гораздо важнее понять, насколько комфортно водитель и пассажиры будут чувствовать себя в самые обычные летние дни.

Новый OMODA C5 сочетает современные климатические технологии, комфортный салон, высокий уровень оснащения и электронных помощников, которые помогают сделать каждую поездку спокойнее. А когда за окном больше тридцати градусов, именно такие детали начинают ощущаться сильнее всего.

Жаркую погоду невозможно изменить, но можно выбрать автомобиль, в котором летние поездки будут переноситься гораздо легче. Оценить работу климатической системы, удобство сидений, шумоизоляцию и общее ощущение от автомобиля по фотографиям или списку опций невозможно. Все это становится понятно только тогда, когда садишься за руль и проезжаешь привычный маршрут.

Именно поэтому перед покупкой стоит лично познакомиться с автомобилем и проверить, насколько комфортно он чувствует себя в городских пробках и на трассе в жаркий день.

Записаться на тест драйв новой OMODA C5 можно в дилерских центрах «КАН АВТО» в Казани: ул. Габдуллы Тукая, 115, корп. 3

Оренбургский тракт, 209 Актуальные комплектации, условия покупки и подробная информация доступны на официальном сайте.

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