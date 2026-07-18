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Россиянам назвали направления, куда можно уехать без загранпаспорта

Анастасия Шарова Автор статьи
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Многие россияне откладывают зарубежные поездки из-за отсутствия загранпаспорта. Однако некоторые направления позволяют выехать за пределы страны уже сейчас: для путешествия хватит внутреннего российского паспорта, пишет MagadanMedia.

Белоруссия остается одним из самых простых вариантов для такой поездки. Между странами формально есть граница, но туристы обычно почти не замечают ее пересечение. До Минска можно доехать поездом или долететь самолетом, а находиться в стране без дополнительных документов россияне могут до 90 дней.

Казахстан также входит в число востребованных направлений. Страна занимает одну из крупнейших территорий в мире и принимает граждан России без визы. Срок пребывания достигает 90 дней. Алматы путешественники часто называют одним из самых удобных городов региона благодаря развитой инфраструктуре.

В Армению россияне могут въехать по внутреннему паспорту только при перелете. Для сухопутного пересечения границы понадобится загранпаспорт. При этом без визы в стране разрешают оставаться до 180 дней.

Любителям природы и маршрутов без массового туризма подойдут Киргизия и Таджикистан. В Киргизии россияне могут находиться без регистрации до 30 дней, а в Таджикистане — до 90 дней. Эти страны часто выбирают путешественники, которые хотят увидеть самобытную Центральную Азию.

Еще одним направлением остается Южная Осетия. Граждане России могут въехать туда по внутреннему паспорту через Северную Осетию. Регион привлекает туристов горными видами, живописными дорогами и историческими местами.

Эксперты отмечают, что такие маршруты помогают сэкономить время и обойтись без оформления дополнительных документов. При этом перед поездкой туристам стоит заранее проверить актуальные правила въезда, поскольку условия могут меняться.

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