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Минобрнауки допустило смену правил приема в вузы из-за олимпиадников

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Минобрнауки России после завершения приемной кампании 2026/27 учебного года проанализирует ситуацию с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний. При необходимости ведомство рассмотрит изменения в правила приема в вузы, сообщает ТАСС, передает Новости Mail.

Поводом стало обращение депутата Госдумы Сергея Леонова к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Парламентарий предложил рассмотреть единый порядок распределения бюджетных мест.

Леонов считает, что число победителей олимпиад, которые поступают без вступительных испытаний, не должно уменьшать количество мест в общем конкурсе для абитуриентов, сдававших ЕГЭ.

В ответе Минобрнауки говорится, что после окончания приемной кампании ведомство изучит поступление абитуриентов без экзаменов. Если такая необходимость возникнет, министерство рассмотрит поправки в действующие нормативные акты, регулирующие прием в образовательные организации.

По мнению депутата, оптимальным решением могло бы стать разделение бюджетных мест на отдельные квоты. В таком случае олимпиадники и выпускники, поступающие по результатам ЕГЭ, участвовали бы в разных конкурсах.

Леонов заявил, что изменения должны расширять возможности абитуриентов, а не лишать их шансов на поступление.

В Минобрнауки ранее сообщали, что в 2026/27 учебном году на бюджетные места по всем уровням высшего образования смогут претендовать более 620 тысяч абитуриентов. Среди изменений приемной кампании назывались единые сроки зачисления на платные места, отказ от собственных информационных систем вузов при приеме заявлений и новая схема перераспределения незаполненных мест между квотами.

В российские вузы в рамках приемной кампании 2026 года уже зачислено более миллиона человек. На программы бакалавриата поступили свыше 618 тысяч абитуриентов, на специалитет — более 171 тысячи, а магистратуру выбрали более 189 тысяч человек.

Также Минобрнауки планирует увеличить число иностранных студентов в российских вузах с 422 тысяч до 500 тысяч человек.

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