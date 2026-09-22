Эксперт объяснила, как маркетплейсы могут превращаться в привычку

Маркетплейсы для части россиян стали не только способом покупать нужные вещи, но и инструментом для улучшения эмоционального состояния. Более 40% опрошенных признались, что заходят в приложения ради поднятия настроения, а среди людей от 25 до 34 лет эта доля достигает 56%. Об этом рассказала доцент РГПУ имени А. И. Герцена Галина Волковицкая, пишет ПроГород59.

По словам специалиста, удовольствие может приносить не только сам товар, но и весь процесс покупки. Просмотр предложений, сравнение вариантов, ожидание посылки и получение заказа задействуют систему вознаграждения мозга.

Современные маркетплейсы максимально сократили путь от желания что-то купить до оформления заказа. Раньше человеку нужно было идти в магазин, выбирать товар на месте и тратить на это время. Теперь достаточно открыть приложение и сделать несколько действий на смартфоне.

Из-за этого покупка может превращаться в быстрый способ изменить настроение. Если человек испытывает стресс, скуку или эмоциональный спад, он открывает маркетплейс, выбирает понравившуюся вещь и получает кратковременное чувство удовлетворения. Постепенно такой сценарий способен закрепляться.

По данным исследования «Выберу.ру», проведенного в мае 2026 года, каждый третий россиянин считает импульсивные покупки на маркетплейсах вредной привычкой. В среднем на такие приобретения уходит около 11,2 тысячи рублей ежемесячно.

При этом само удовольствие от шопинга еще не говорит о наличии зависимости. Тревожным признаком становится потеря контроля, когда человек систематически превышает запланированный бюджет, приобретает ненужные вещи и продолжает тратить деньги даже при появлении финансовых проблем.

Волковицкая отметила, что компульсивные покупки сегодня рассматриваются как нарушение контроля поведения. Однако объем научных данных о наиболее эффективных способах помощи таким людям пока остается ограниченным.

Один из способов вернуть контроль — научиться отличать реальную потребность в товаре от желания улучшить настроение. Перед оформлением заказа специалист советует понять, действительно ли вещь нужна или человек пытается таким образом справиться со стрессом, скукой или неприятными переживаниями.

Помочь может и правило отсроченной покупки. Незапланированный товар можно оставить в корзине и вернуться к решению через сутки. За это время первоначальный эмоциональный импульс часто ослабевает.

Еще одна мера — уменьшение количества раздражителей. Для этого можно отключить уведомления приложений, рекламные рассылки, сообщения о скидках и персональные рекомендации.

Эксперт также советует искать другие источники положительных эмоций. Это могут быть прогулки, занятия спортом, встречи с близкими, музыка или хобби.

По словам Волковицкой, сама по себе любовь к покупкам не является проблемой. Риск возникает тогда, когда шопинг становится привычным и практически единственным способом справляться с плохим настроением или стрессом.

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