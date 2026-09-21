В «Мегафоне» объяснили, почему интернет тормозит при хорошем сигнале

Уверенный уровень сигнала на смартфоне не гарантирует высокую скорость мобильного интернета. Об этом ИС «Вести» рассказал Александр Гостищев, руководитель направления архитектуры радио и опорной сети «Мегафона». На концерте, стадионе, вокзале или в торговом центре в часы пик сайты и приложения могут загружаться медленнее, хотя индикатор показывает хороший сигнал.

«Палочки» на экране отражают лишь примерную мощность радиосигнала между устройством и ближайшей базовой станцией, а не скорость передачи данных. Каждый бренд телефона и даже разные модели внутри одного бренда переводят мощность в деления шкалы по-своему, поскольку единого стандарта нет. В радиосвязи важны не только мощность, но и чистота сигнала — соотношение полезного сигнала к шуму; если шум мешает корректно разбирать пакеты, смартфону приходится запрашивать их повторно, и скорость падает.

Скорость также зависит от доступной емкости сети в точке нахождения абонента — объема данных, который она способна передать между пользователями и базовыми станциями, — и от качества сигнала. Гостищев сравнил радиоресурс с крупной автомагистралью: когда машин мало, они едут по полосам на максимальной разрешенной скорости, но при тысячах автомобилей даже восемь полос заставляют водителей сбрасывать скорость из-за плотности потока. На скорость влияют и конфигурация базовых станций, и их расположение: в помещении массивные стены, металлоконструкции и стекла со специальным покрытием могут ослаблять радиосигнал, поэтому операторы размещают оборудование внутри зданий — для покрытия в комнатах, лифтах, на лестницах и парковках.

К крупным мероприятиям операторы обычно готовят сеть заранее: инженеры анализируют ожидаемое число посетителей и нагрузку, оптимизируют параметры действующих базовых станций, при необходимости расширяют емкость или устанавливают дополнительное оборудование, а во время события специалисты могут в реальном времени контролировать нагрузку и корректировать параметры. Если смартфон показывает хороший сигнал, но страницы, изображения или видео замедляются во время концерта, матча или другого массового события, наиболее вероятная причина — резкий рост одновременных подключений и объема передаваемых данных. Ранее Гостищев объяснял, что изменится с запуском пятого поколения связи (5G) в России.