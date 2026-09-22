Врачи заявили, что ОРВИ идет без температуры из-за реакции организма

Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ во второй половине сентября связан с активным распространением риновирусов и коронавирусов группы FLiRT. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные специалисты.

По данным экспертов, нынешняя эпидемиологическая картина отличается от прошлых сезонов. Грипп почти не фиксируется, а основную роль играют негриппозные респираторные вирусы.

Молекулярный биолог Арина Холькина объяснила, что отсутствие температуры при заболевании может быть нормальной реакцией иммунной системы. По ее словам, у многих людей сохраняется иммунная память после ранее перенесенных инфекций или вакцинации.

В таких случаях организм распознает возбудителя и ограничивает его распространение верхними дыхательными путями. Это помогает избежать общего воспаления, однако может сопровождаться выраженной болью в горле. Пациенты нередко описывают это ощущение как «битое стекло».

Руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов отметил, что отсутствие жара само по себе не означает, что заболевание безопасно. При этом, по словам специалистов, новых респираторных вирусов в России сейчас не выявлено.

Эксперты советуют обращаться за медицинской помощью при появлении тревожных симптомов. Среди них — одышка, затрудненное дыхание, выраженная слабость и боль в грудной клетке.

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