Беру копченую курицу и корейскую морковь: слоеный салат собираю за 10 минут — пропитывать не нужно

Слоеные салаты часто приходится готовить заранее, чтобы суховатые слои успели пропитаться соусом. Здесь ждать не придется: копченая курица сама по себе остается сочной, корейская морковь уже заправлена, а свежий огурец добавляет хруст.

Поэтому салат можно собрать буквально перед подачей. Если яйца сварены заранее, на нарезку и сборку потребуется около 10 минут.

Что понадобится

копченая курица — 300 г;

морковь по-корейски — 200 г;

свежий огурец — 1 крупный;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 120 г;

майонез — 100–120 г;

зеленый лук — небольшой пучок.

Соль обычно не требуется: ее достаточно в курице, сыре, моркови и майонезе. Лучше попробовать готовый салат и только после этого решать, нужна ли дополнительная соль.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Корейскую морковь перед сборкой слегка отжимаю от маринада. Она должна остаться сочной, но лишняя жидкость на тарелке не нужна — иначе нижние слои быстро размокнут».

Собираем салат за 10 минут

С копченой курицы при необходимости снимите кожу. Мясо нарежьте небольшими кубиками или разберите на короткие волокна. Вареные яйца очистите и крупно натрите. Отдельно натрите сыр. Огурец нарежьте тонкой соломкой. Если он очень сочный, промокните кусочки бумажным полотенцем. Первым слоем выложите курицу. Сверху сделайте тонкую сеточку из майонеза. Следом распределите яйца, еще немного майонеза и огурец. Выложите корейскую морковь. Если полоски слишком длинные, предварительно разрежьте их на 2–3 части — салат будет удобнее есть. Завершите салат тертым сыром и небольшим количеством зеленого лука. Сразу подавайте к столу.

Почему ему не требуется несколько часов в холодильнике

В классических слоеных салатах время часто нужно для того, чтобы соус постепенно пропитал картофель, рис или другие плотные ингредиенты. Здесь таких продуктов нет.

Курица сочетается с майонезом сразу, яйца остаются мягкими, а корейская морковь приносит собственную заправку. Более того, долго держать готовый салат перед подачей даже нежелательно: свежий огурец постепенно выделяет сок и теряет хруст.

Майонеза поэтому тоже нужно немного. Тонкой сеточки между основными слоями достаточно — большое количество соуса сделает салат тяжелее и заглушит остроту моркови.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если готовлю салат к приходу гостей, заранее нарезаю курицу и натираю сыр с яйцами, но огурец режу последним. Собираю все уже перед подачей — так слои остаются аккуратными, а овощ хрустит».

Для повседневного ужина салат необязательно выкладывать в кулинарном кольце — подойдет обычный прозрачный салатник. А для праздничного стола можно собрать его порционно: продукты достаточно яркие, поэтому слои хорошо смотрятся даже без дополнительного украшения.

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