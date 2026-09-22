Более 60% школьников проводят с гаджетами до 10 часов в день

Большая часть школьников ежедневно проводит за компьютерами и смартфонами по несколько часов, что может негативно отражаться на зрении и состоянии позвоночника. Об этом рассказала доцент РГПУ имени А. И. Герцена Елена Колтыгина, пишет ПроГород59.

По словам специалиста, активное распространение гаджетов заметно изменило образ жизни детей. По сравнению с предыдущими десятилетиями школьники стали меньше двигаться и больше времени проводить в статичной позе.

Такая малоподвижность может приводить к переутомлению, снижению функциональных возможностей организма и развитию гиподинамии.

В исследовании, посвященном ортопедической культуре школьников, участвовали ученики 6–8 классов. У 61% опрошенных выявили дискомфорт в глазах. Столько же подростков имели хотя бы один признак нарушения зрения или осанки.

При этом регулярно делают зарядку только 8% школьников. Более 64% участников проводят за телефоном или компьютером от четырех до десяти часов в сутки. Менее четырех часов используют гаджеты 36% детей, а менее двух часов — всего 7%.

По словам Колтыгиной, проблемы со зрением и позвоночником у школьников нередко возникают одновременно. Среди детей с офтальмологическими нарушениями примерно в 80% случаев обнаруживаются и заболевания позвоночника.

Одним из факторов риска специалист назвала длительное пребывание в неправильной позе. Особенно неблагоприятно на состоянии шеи и спины может сказываться привычка смотреть в телефон, сильно наклонив голову вперед.

Такое положение связано с так называемым синдромом «текстовой шеи». При нем возникает мышечный дисбаланс и увеличивается нагрузка на шейный отдел позвоночника.

Ребенок при этом может жаловаться на головные боли, напряжение в шее и спине, быструю утомляемость мышц и неприятные ощущения при попытке выпрямиться.

Для снижения рисков Колтыгина советует соблюдать ортопедический режим. Он включает правильную организацию рабочего места, чередование статической и двигательной нагрузки, физкультуру и специальные упражнения.

Важно также регулярно делать паузы при работе с гаджетами. Для глаз специалист привела правило «20-20-20»: после каждых 20 минут за экраном нужно в течение 20 секунд 20 раз моргнуть.

Значение имеет и положение тела за столом. Экран рекомендуется располагать на уровне глаз, локти держать под прямым углом, а спину прижимать к спинке стула. Ноги также должны быть согнуты примерно под прямым углом.

Не рекомендуется поджимать ноги под себя или долго сидеть на коленях. По словам специалиста, правильные привычки при работе с гаджетами важно формировать при участии взрослых — родителей, педагогов и воспитателей.

Колтыгина подчеркнула, что одних объяснений о правильной посадке недостаточно. Здоровые привычки должны стать регулярной частью повседневной жизни ребенка.

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