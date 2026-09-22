Новости Татарстана

Суд в Набережных Челнах закрыл кафе «Хан Плов» на 60 суток

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Деятельность кафе «Хан Плов» в Набережных Челнах приостановлена на 60 суток по решению суда. Поводом стали многочисленные нарушения, выявленные специалистами Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В ходе проверки сотрудники ведомства насчитали 23 нарушения. В частности, нарушена поточность технологических операций: завоз сырья и выдача готовых блюд происходили через одну зону. Производственных зон и моечных ванн не хватало. В единственной моечной ванне мыли мясо, овощи, инвентарь, посуду и даже руки персонала. На столах для производства отсутствовала маркировка, а бактерицидное оборудование на участке формирования готовых блюд было неисправным. В холодильниках не оказалось термометров, не было и дезинфицирующих средств для обработки столов и оборудования. Также нарушались условия хранения продуктов, не был организован производственный контроль, а для уборки цеха и обеденного зала использовался один и тот же инвентарь.

Помимо этого, забраковали 4 партии продуктов без маркировки общим весом 84,5 кг. Персонал кафе работал без медицинских осмотров, вакцинации и гигиенической аттестации. В пробе салата из капусты нашли бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и КМАФАН, а в смывах с тарелок и вилок — БГКП.

На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Кафе опечатали. Суд постановил приостановить его работу на 60 суток. Напомним, недавно суд приостановил деятельность ночного клуба Nebar в Казани на 70 суток. Проверку на улице Пушкина, 46 организовало МВД по Татарстану, в ходе которой выявили нарушения санитарного законодательства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

4 часа назад

Министр Силуанов раскрыл, куда отправились 15 трлн рублей из ФНБ

Интересное в Казани

день назад

Журналиста ProKazan оставили за городом без машины: рассказываем, удобно ли обойтись без автомобиля в поселке под Казанью

для сорняков

Кулинария

день назад

Беру банку фасоли и банку кукурузы: салат за 5 минут получается таким сытным, что ужин не нужен

Технологии

22 часа назад

В «Мегафоне» объяснили, почему интернет тормозит при хорошем сигнале

ремонт сталинки в Челябинске

Не у нас

5 часов назад

Священник Головин перечислил грехи, губящие душу

Не у нас

5 часов назад

Священник разъяснил, могут ли вечные адские муки закончиться

Кулинария

день назад

Грибы и ложка сметаны превращаются в густую подливу: к картошке другого мяса уже не хочется

Кулинария

22 часа назад

Беру копченую курицу и корейскую морковь: слоеный салат собираю за 10 минут — пропитывать не нужно
Экономика
22 минуты назад

В Киеве дизель на части АЗС подорожал выше 100 гривен за литр

В Киеве на отдельных АЗС дизель подорожал выше ...

Новости Татарстана

33 минуты назад

Жители Нижнекамска получили поздравление от Минниханова с 60-летием города

Интересное в Казани

день назад

Журналиста ProKazan оставили за городом без машины: рассказываем, удобно ли обойтись без автомобиля в поселке под Казанью

Не у нас

35 минут назад

Ученые РГПУ оценили влияние цифровизации на мышление детей

Не у нас

46 минут назад

Эксперт рассказал, когда лось может стать опасным для человека
Эксперт предупредил о поддельных приложениях с ...
Технологии
55 минут назад

Эксперт предупредил о поддельных приложениях с картами АЗС

Не у нас

53 минуты назад

Эксперт ЦОК АПК рассказал о профилактике бешенства

Не у нас

59 минут назад

Студенты чаще используют ИИ как внешнего критика

Не у нас

час назад

Зоолог объяснил, почему волки выходят к поселкам
Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. ...
Гид по Казани
4 дня назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой