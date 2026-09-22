Суд в Набережных Челнах закрыл кафе «Хан Плов» на 60 суток

Деятельность кафе «Хан Плов» в Набережных Челнах приостановлена на 60 суток по решению суда. Поводом стали многочисленные нарушения, выявленные специалистами Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В ходе проверки сотрудники ведомства насчитали 23 нарушения. В частности, нарушена поточность технологических операций: завоз сырья и выдача готовых блюд происходили через одну зону. Производственных зон и моечных ванн не хватало. В единственной моечной ванне мыли мясо, овощи, инвентарь, посуду и даже руки персонала. На столах для производства отсутствовала маркировка, а бактерицидное оборудование на участке формирования готовых блюд было неисправным. В холодильниках не оказалось термометров, не было и дезинфицирующих средств для обработки столов и оборудования. Также нарушались условия хранения продуктов, не был организован производственный контроль, а для уборки цеха и обеденного зала использовался один и тот же инвентарь.

Помимо этого, забраковали 4 партии продуктов без маркировки общим весом 84,5 кг. Персонал кафе работал без медицинских осмотров, вакцинации и гигиенической аттестации. В пробе салата из капусты нашли бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и КМАФАН, а в смывах с тарелок и вилок — БГКП.

На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Кафе опечатали. Суд постановил приостановить его работу на 60 суток. Напомним, недавно суд приостановил деятельность ночного клуба Nebar в Казани на 70 суток. Проверку на улице Пушкина, 46 организовало МВД по Татарстану, в ходе которой выявили нарушения санитарного законодательства.