Кулинария

Гречка осталась со вчерашнего ужина: добавляю фарш — получаются сочные гречаники

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Из оставшейся со вчерашнего ужина гречки и фарш...

ПроКазань

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Вчерашняя гречка редко становится привлекательнее после обычного разогрева. Зато холодная крупа отлично подходит для гречаников: смешиваем ее с фаршем, луком и яйцом — и вместо гарнира получаем целую сковороду румяных котлет.

Гречка делает их мягче и позволяет взять меньше мяса, а по вкусу готовое блюдо совсем не напоминает разогретую вчерашнюю кашу. Особенно хорошо гречаники получаются с простой сметанной подливой.

Что понадобится

На 10–12 гречаников:

  • готовая гречка — 350 г;

  • мясной фарш — 450 г;

  • репчатый лук — 1 крупная головка;

  • яйцо — 1 шт.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • сметана — 150 г;

  • вода — 150 мл;

  • мука — 1 ч. л.;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • растительное масло — для жарки.

Подойдет рассыпчатая гречка без большого количества соуса или масла. Если она хранилась в холодильнике после вчерашнего ужина, дополнительно разогревать крупу перед смешиванием не нужно.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Гречку не измельчаю в пюре. Просто слегка разминаю вилкой самые крупные комочки. Целые зерна сохраняют текстуру, но при этом хорошо соединяются с фаршем».

Как приготовить сочные гречаники

  1. Лук очень мелко нарежьте или натрите. Соедините его с фаршем, холодной гречкой и измельченным чесноком.

  2. Добавьте яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте массу руками. Она должна легко собираться в котлету и не рассыпаться.

  3. Смочите руки водой и сформируйте 10–12 гречаников толщиной около 2 см. Делать их слишком крупными не стоит.

  4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжаривайте гречаники на среднем огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

  5. Смешайте сметану, воду и чайную ложку муки до однородности. Немного посолите.

  6. Влейте соус в сковороду, уменьшите огонь и накройте крышкой. Тушите гречаники еще около 8–10 минут, пока мясо внутри полностью не приготовится.

Почему гречаники получаются сочными

Готовая крупа уже содержит влагу и распределяется между частицами фарша. Поэтому гречаники получаются мягче обычных котлет, даже если не добавлять в них хлеб.

Но важно соблюдать пропорции. Если вчерашней гречки положить намного больше фарша, масса станет рыхлой и начнет разваливаться при переворачивании. На 450 г мяса примерно 300–350 г готовой крупы вполне достаточно.

Сметанный соус решает сразу две задачи: доводит мясо до готовности на умеренном огне и не дает поверхности пересохнуть после обжаривания.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После добавления соуса уже не держу сковороду на сильном огне. Подлива должна лишь слегка кипеть. Так гречаники спокойно доходят внутри и остаются мягкими».

Отдельный гарнир к таким котлетам уже не обязателен — гречка находится внутри. Достаточно добавить овощной салат, соленые огурцы или свежую зелень, а сметанную подливу подать вместе с гречаниками.

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