Гречка осталась со вчерашнего ужина: добавляю фарш — получаются сочные гречаники
ПроКазань
Вчерашняя гречка редко становится привлекательнее после обычного разогрева. Зато холодная крупа отлично подходит для гречаников: смешиваем ее с фаршем, луком и яйцом — и вместо гарнира получаем целую сковороду румяных котлет.
Гречка делает их мягче и позволяет взять меньше мяса, а по вкусу готовое блюдо совсем не напоминает разогретую вчерашнюю кашу. Особенно хорошо гречаники получаются с простой сметанной подливой.
Что понадобится
На 10–12 гречаников:
готовая гречка — 350 г;
мясной фарш — 450 г;
репчатый лук — 1 крупная головка;
яйцо — 1 шт.;
чеснок — 1 зубчик;
сметана — 150 г;
вода — 150 мл;
мука — 1 ч. л.;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
растительное масло — для жарки.
Подойдет рассыпчатая гречка без большого количества соуса или масла. Если она хранилась в холодильнике после вчерашнего ужина, дополнительно разогревать крупу перед смешиванием не нужно.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Гречку не измельчаю в пюре. Просто слегка разминаю вилкой самые крупные комочки. Целые зерна сохраняют текстуру, но при этом хорошо соединяются с фаршем».
Как приготовить сочные гречаники
Лук очень мелко нарежьте или натрите. Соедините его с фаршем, холодной гречкой и измельченным чесноком.
Добавьте яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте массу руками. Она должна легко собираться в котлету и не рассыпаться.
Смочите руки водой и сформируйте 10–12 гречаников толщиной около 2 см. Делать их слишком крупными не стоит.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжаривайте гречаники на среднем огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Смешайте сметану, воду и чайную ложку муки до однородности. Немного посолите.
Влейте соус в сковороду, уменьшите огонь и накройте крышкой. Тушите гречаники еще около 8–10 минут, пока мясо внутри полностью не приготовится.
Почему гречаники получаются сочными
Готовая крупа уже содержит влагу и распределяется между частицами фарша. Поэтому гречаники получаются мягче обычных котлет, даже если не добавлять в них хлеб.
Но важно соблюдать пропорции. Если вчерашней гречки положить намного больше фарша, масса станет рыхлой и начнет разваливаться при переворачивании. На 450 г мяса примерно 300–350 г готовой крупы вполне достаточно.
Сметанный соус решает сразу две задачи: доводит мясо до готовности на умеренном огне и не дает поверхности пересохнуть после обжаривания.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После добавления соуса уже не держу сковороду на сильном огне. Подлива должна лишь слегка кипеть. Так гречаники спокойно доходят внутри и остаются мягкими».
Отдельный гарнир к таким котлетам уже не обязателен — гречка находится внутри. Достаточно добавить овощной салат, соленые огурцы или свежую зелень, а сметанную подливу подать вместе с гречаниками.
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