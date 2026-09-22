Тыква лежит без дела после дачи: запекаю целиком — мякоть идет сразу на три блюда

Целая тыква может неделями лежать после дачи просто потому, что не хочется возиться с твердой кожурой и разделывать крупный плод. Эту работу можно заметно упростить: отправить тыкву в духовку целиком, а уже после запекания легко отделить мягкую мякоть.

За один раз получается большая порция готовой основы. Часть можно пустить в суп-пюре, часть — в кашу, а оставшуюся мякоть превратить в начинку для выпечки или лепешек.

Какую тыкву можно запекать целиком

Лучше всего подходят небольшие и средние плоды, которые свободно помещаются в духовке и на противне. Тыкву сначала тщательно вымойте и обсушите.

Перед духовкой кожуру необходимо несколько раз глубоко проколоть ножом или прочной шпажкой. Это даст выход пару во время приготовления.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если тыква очень крупная и тяжелая, целиком ее не запекаю — разрезаю хотя бы пополам. Небольшой плод готовится предсказуемее, а проверить мягкость гораздо проще».

Как запечь тыкву целиком

Разогрейте духовку до 190 градусов. Вымытую и сухую тыкву проколите в нескольких местах. Положите ее на противень, застеленный пергаментом. Запекайте примерно 45–90 минут. Точное время сильно зависит от размера, сорта и плотности мякоти, поэтому ориентироваться только на часы не стоит. Проверьте тыкву ножом. Он должен без значительного сопротивления проходить через мякоть. Достаньте плод и дайте ему немного остыть, чтобы с ним было безопасно работать. Разрежьте тыкву, ложкой удалите семена и волокнистую сердцевину. Мягкую мякоть отделите от кожуры.

Получившуюся основу можно размять вилкой или измельчить блендером, если требуется однородное пюре.

Первое блюдо — быстрый суп-пюре

Примерно 400 г запеченной мякоти переложите в кастрюлю, добавьте обжаренный лук и 300–400 мл горячего бульона. Измельчите блендером, посолите и прогрейте.

Для более нежной текстуры можно добавить немного сливок. Поскольку тыква уже полностью приготовлена, долго варить такой суп не требуется.

Второе — тыквенная каша

Еще 200–250 г мякоти подойдет для рисовой или пшенной каши. Добавьте тыкву к практически готовой крупе вместе с молоком и прогрейте несколько минут.

Такой способ особенно удобен утром: не приходится ждать, пока сырые кусочки тыквы размягчатся в кастрюле.

Третье — начинка для выпечки

Оставшуюся мякоть можно смешать с творогом или сыром и использовать для лепешек, пирога или рулета из лаваша. Для сладкой версии подойдут корица и немного сахара.

Если пюре получилось водянистым, сначала прогрейте его несколько минут в широкой сковороде без крышки. Лишняя влага испарится, и начинка не размочит тесто.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Готовую мякоть сразу делю по контейнерам под конкретные блюда. Самую густую оставляю для выпечки, а более влажную использую для супа или каши — там консистенция уже не так критична».

Если использовать всю тыкву сразу не получается, готовую мякоть удобно разделить на небольшие порции и заморозить. Тогда большая дачная тыква перестает быть продуктом, который нужно срочно куда-то пристроить, а превращается в готовую основу для нескольких следующих блюд.

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