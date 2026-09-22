АвтоВАЗ начал окрашивать авто Lada Vesta бордовым металликом «Фламенко»

«АвтоВАЗ» начал окрашивать автомобили семейства LADA Vesta в бордовый металлик «Фламенко». Новый оттенок ранее появился в палитрах моделей Granta и Iskra, сообщает «Автоновости дня».

По данным источника, цвет «Фламенко» теперь указан в гамме всех версий Vesta. Информация была выявлена при изучении прайс-листов модели.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» также подтвердили расширение цветовой палитры LADA Vesta порталу «Лада.онлайн». Там сообщили, что сейчас в оттенок «Фламенко» на заводе окрашивают Vesta, Iskra и Granta.

Для седана и универсала LADA Vesta теперь доступны семь вариантов окраски. В их числе бордовый металлик «Фламенко», синий металлик «Капитан», темно-серый металлик «Борнео», серебристый металлик «Платина», золотисто-коричневый металлик «Кориандр», белый «Ледниковый» и черный «Пантера».

Версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross с увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом дополнительно могут окрашиваться в серый металлик «Тайфун».

За цвета с металлизированным эффектом предусмотрена доплата в размере 20 тысяч рублей. Белая и черная окраска для автомобилей LADA доступны без дополнительной оплаты.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал отгружать дилерам LADA Vesta Sport с климат-контролем и телематической системой LADA Connect Старт. Такое оснащение предусмотрено для седана, универсала и версий Black.

Кроме того, в четвертом квартале нынешнего года компания планирует начать продажи LADA Vesta с модернизированными атмосферными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра.

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